LG işi abarttı, 5G'ye geçmeden 6G için adım attı
5G teknolojisi için altyapı çalışmaları dünya genelinde sürüyor. Bugün gördüğümüz internet hızlarının çok üzerinde bir hız elimizin her an altında olacak. Ancak daha 5G ile henüz karşılaşmamışken Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG, 6G için düğmeye bastı bile!
5G için çalışmalar devam ediyor; bu yıl bazı alanlarda kullanılmaya başlanacak olan bu yeni nesil teknoloji, 2020'de çok daha fazla hayatımıza dahil olacak. Ancak 4G'den 5G'ye geçişte olduğu gibi, 5G'den 6G'ye geçiş için de sanırız çok uzun süre beklemek durumunda kalmayacağız; zira LG, 6G için önemli bir adım attı.
Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü ile birlikte 6G Araştırma Merkezi kuracaklarını duyuran LG yetkilileri, bugün için erken gibi görünse de rakiplerinin arasından sıyrılmak adına işe önceden başlamasında sonsuz fayda var elbette.
6G ile ilgili henüz pek bir şey konuşulmadığından, 5G'ye göre ne gibi farklar sunacağını söylemek bugünden oldukça güç. Çünkü 5G'nin bile sınırlarını henüz tam anlamıyla bilmiyoruz ve büyük bir okyanus gibi keşfedilecek pek çok yönü olacak.
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