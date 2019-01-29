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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
29.01.2019 - 07:20, Son Güncelleme:

LG işi abarttı, 5G'ye geçmeden 6G için adım attı

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LG işi abarttı, 5G'ye geçmeden 6G için adım attı

5G teknolojisi için altyapı çalışmaları dünya genelinde sürüyor. Bugün gördüğümüz internet hızlarının çok üzerinde bir hız elimizin her an altında olacak. Ancak daha 5G ile henüz karşılaşmamışken Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG, 6G için düğmeye bastı bile!

5G için çalışmalar devam ediyor; bu yıl bazı alanlarda kullanılmaya başlanacak olan bu yeni nesil teknoloji, 2020'de çok daha fazla hayatımıza dahil olacak. Ancak 4G'den 5G'ye geçişte olduğu gibi, 5G'den 6G'ye geçiş için de sanırız çok uzun süre beklemek durumunda kalmayacağız; zira LG, 6G için önemli bir adım attı. 

Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü ile birlikte 6G Araştırma Merkezi kuracaklarını duyuran LG yetkilileri, bugün için erken gibi görünse de rakiplerinin arasından sıyrılmak adına işe önceden başlamasında sonsuz fayda var elbette.

LG işi abarttı, 5Gye geçmeden 6G için adım attı


6G ile ilgili henüz pek bir şey konuşulmadığından, 5G'ye göre ne gibi farklar sunacağını söylemek bugünden oldukça güç. Çünkü 5G'nin bile sınırlarını henüz tam anlamıyla bilmiyoruz ve büyük bir okyanus gibi keşfedilecek pek çok yönü olacak.

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