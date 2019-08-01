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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.08.2019 - 07:25, Son Güncelleme:

LG G8S ThinQ Türkiye'de! Avucunuzun içini tarayan telefon

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LG G8S ThinQ Türkiye'de! Avucunuzun içini tarayan telefon

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG, yeni telefonlarından LG G8 ThinQ ile Türkiye'de telefon pazarını hareketlendireceğe benziyor. Şirketin amiral telefonu olan ürünün en dikkat çeken özelliği ise parmak izi ve yüz tarama teknolojilerinden sonra avuç içini arayan Hand ID özelliği...

LG'nin ilk olarak şubat ayı sonlarında gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde görücüye çıkan yeni amiral telefonu LG G8S ThinQ Türkiye'de telefon pazarına girmeye hazırlanıyor. Donanım özellikleriyle rakiplerini zorlaması beklenen ürün 6.2 inç'lik bir ekran büyüklüğüne sahip. OLED ekran paneli kullanan cihaz, ekranında iPhone X'lerde olduğu gibi uzunca bir çentik bulunduruyor. Aynı zamanda cihazın ön yüzünde bir, arka yüzünde ise üç kamera bulunuyor.

1080x2248 piksel ekran çözünürlüğü sunan LG G8S ThinQ, Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alıyor. 6 GB RAM ile uygulamaları yüksek performansta çalıştırabilen cihazda 128 GB dahili hafıza bulunuyor. Ancak depolama hafızası, 2 TB'a kadar artırılabiliyor. 

Gelelim kamera tarafına... Üçlü kamera kurulumundan az önce bahsetmiştik. Üçlü kameraların özellikleri ise, 12 Megapiksel ve f/1.5 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 13 Megapiksellikgeniş açı sensörlü kamera ve son kamera 12 Megapiksel f/1.7 diyafram açıklığına sahip 2x Optik Zoom teknolojisi desteğiyle karşımıza çıkıyor. 

LG G8S ThinQ ön ile arka yüzünü Gorilla Glass 5 teknolojisine emanet etmiş; 3500 mAh bataryadan enerjisini alan telefon, Türkiye'de Ağustos ayının üçüncü haftası gibi satışta olacak. Cihazın Türkiye fiyatı henüz net olmamakla birlikte 6500 ila 7000 TL aralığında olması bekleniyor.

LG G8S ThinQ Türkiyede Avucunuzun içini tarayan telefon

AVUÇ İÇİNDEN SAHİBİNİ TANIYAN TELEFON

LG G8S ThinQ'yu diğer telefonlardan ayıran en çarpıcı özelliği ise avuç içinize bakarak telefonu kontrol etmenizi sağlayan ve ekran kilidini de avuç içinizi tarayarak açan yeni bir teknoloji: Hand ID.

LG G8sThinQ, ilk kez piyasaya sürülen “Z Kamera”ya sahip. Z Kamera, kullanıcılara uygun ve güvenli bir biyometrik tanıma seçeneği sunmak için Uçuş Zamanı (Time-of-Flight / ToF) sensör teknolojisini kullanıyor. LG G8sThinQ’nun “Hand ID (El Tanıma) Özelliği”nde ise; Z Kamera’nın kızıl ötesi ışıkla tarama avantajından faydalanılarak, her kullanıcının bir birinden farklı olan damar dolaşım sistemi taranıyor.

LG G8S ThinQ Türkiyede Avucunuzun içini tarayan telefon

Böylelikle, kullanıcıların karanlıkta bile telefon kilitlerini sadece bir dokunuşla açmaları sağlanıyor. Aynı teknoloji, Z Kamera’nın yüz hatlarını ve özelliklerini doğru bir şekilde belirlemek için kızılötesi ışık ve 3B nokta bulutları kullanmasıyla da ortaya çıkıyor. Bu özelliği ile LG G8sThinQ, son derece hızlı ve doğru bir şekilde “Yüz Tanıma” sistemini devreye sokabiliyor. Z Kamerayı kullanan üçüncü bir özellik de, kullanıcıların ekrana dokunmadan çeşitli eylemler gerçekleştirmelerini sağlayan dokunmatik bir komut ara yüzü olan Air Motion.

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