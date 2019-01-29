LG G8 ThinQ işte böyle görünüyor
LG'nin yeni amiral gemisi modeli olacak olan LG G8 ThinQ'ya ait yeni görüntüler internete sızdı. Bakın LG G8 nasıl görünüyor?
LG G8'e ait bilgisayar çizimleri, XDA Developers tarafından oluşturuldu ve ekibin daha önce de yaptığı çizimlerle benzer bir tabloyu ortaya koyuyor. Modellemeler ilk bakışta cihazın genel hatlarının G7 ThinQ ile benzer olacağını gösteriyor. Güney Koreli firma, Sound on Display teknolojisini bu telefonda kullanacak. Böylece LG G8 ThinQ modelinde ekranın titreşerek hoparlör görevini üsteleneceği iddia ediliyor.
Yine sızan görüntülere bakıldığında telefonun bir önceki model olan G7 ThinQ modeline nazaran daha dar bir çentiğe sahip olacağı görülüyor ancak işin ilginç yanı, bilgisayar çizimlerinin çentiğin önceki modelde bulunan çentik ile aynı büyüklükte olabileceğini gösteriyor olması.
LG, cihazın tanıtımını önümüzdeki Şubat ayının sonunda düzenlenecek olan MWC (Mobil Dünya Kongresi) 2019'da düzenlemeyi planlıyor.
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