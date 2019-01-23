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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
23.01.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

LG G8 ne zaman tanıtılacak? İşte o tarih

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LG G8 ne zaman tanıtılacak? İşte o tarih

Güney Kore'nin önde gelen teknoloji üreticilerinden LG, yeni amiral telefonu LG G8'in üzerinde uzun zamandır çalışıyor. Şirketin, yeni telefonunu tanıtacağı tarih ise belli oldu.

LG'nin uzun süredir konuşulan yeni amiral telefonu LG G8, 24 Şubat'ta gerçekleştirilecek özel bir etkinlikte dünyaya duyurulacak. Barselona'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde karşımıza çıkması beklenen yeni telefonun pek çok dikkat çeken özelliği bulunacak.

Bunların başında cihazın çift ekrana sahip olması geliyor. Ancak bu bir iddia elbette ve şirkete yakın kaynaklar, çift ekranlı bir cihazdan öte standart bir çentikli ekrana sahip LG G8 ile karşılaşmamızın kuvvetle muhtemel olduğunu düşünüyor.

Diğer yandan arka yüzde iki kamera bulundurması beklenen telefonda parmak izi sensörü de ekrana gömülü olmayacak; her zaman olduğu gibi kameraların hemen altındaki bölümde yer alacak. Bu anlamda LG, çok da radikal bir değişiklik yapmışa benzemiyor.

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