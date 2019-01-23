LG G8 ne zaman tanıtılacak? İşte o tarih
Güney Kore'nin önde gelen teknoloji üreticilerinden LG, yeni amiral telefonu LG G8'in üzerinde uzun zamandır çalışıyor. Şirketin, yeni telefonunu tanıtacağı tarih ise belli oldu.
LG'nin uzun süredir konuşulan yeni amiral telefonu LG G8, 24 Şubat'ta gerçekleştirilecek özel bir etkinlikte dünyaya duyurulacak. Barselona'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde karşımıza çıkması beklenen yeni telefonun pek çok dikkat çeken özelliği bulunacak.
Bunların başında cihazın çift ekrana sahip olması geliyor. Ancak bu bir iddia elbette ve şirkete yakın kaynaklar, çift ekranlı bir cihazdan öte standart bir çentikli ekrana sahip LG G8 ile karşılaşmamızın kuvvetle muhtemel olduğunu düşünüyor.
Diğer yandan arka yüzde iki kamera bulundurması beklenen telefonda parmak izi sensörü de ekrana gömülü olmayacak; her zaman olduğu gibi kameraların hemen altındaki bölümde yer alacak. Bu anlamda LG, çok da radikal bir değişiklik yapmışa benzemiyor.
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