LG G8 ne zaman tanıtılacak? Hangi özelliklerle geliyor?
LG'nin bir süredir konuşulan yeni amiral telefonu LG G8 için geri sayım sürüyor. Şirketin yeni telefonunu Mobil Dünya Kongresi kapsamında 25-28 Şubat tarihleri arasında dünyaya duyurması bekleniyor. Peki yeni LG telefon hangi özelliklerle geliyor?
LG G8'i net bir şekilde görmemize haftalar kaldı. Şirket, Mobil Dünya Kongresi'nde yeni amiral telefonunu tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Sound on Display teknolojisiyle gelmesi beklenen cihazın bu teknoloji ile birlikte ön yüzündeki hoparlör artık olmayacak. Bu sayede tamamen çerçevesiz bir ekrana kavuşacak olan LG G9, bu özel teknolojiyi kullanan ilk isimlerden biri olacak gibi görünüyor.
7 nm Snapdragon 855 işlemciden güç alan ve arka yüzünde 3 kamerası bulunan LG G8'de 3D kamera teknolojisinin de bulunacağı konuşuluyor. Cihazla ilgili bilinen başka bir detay ise henüz yok; ilerleyen günlerde cihaza ait yeni görüntülerin internete sızmasıyla LG G8'in muhtemel özellikleri daha da netleşmiş olacak.
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