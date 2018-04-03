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    LG G7'nin özellikleri işte böyle olacak!

    Hürriyet Haber
    03.04.2018 - 07:32 | Son Güncelleme:

    Son zamanlarda popüler olan çentikli ekrana sahip telefonların arasına LG son modeli LG G7 ile katılıyor.

    Daha önce yaptığı sızıntılar ile öne çıkan OnLeaks isimli bir kullanıcı tarafından LG G7'nin özellikleri ortaya çıktı. Telefonun tasarımında yan taraflarda neredeyse hiç çerçeve bulunmuyor. Ancak alt kısımda kenarlara göre daha kalın bir çerçeve mevcut. Cihazın arka tarafında ise yatay konumlandırılmış çift kamera bulunuyor. Bu kameraların altında ise parmak izi sensörü yer alıyor.

    LG G7'nin alt tarafında USB Type-C ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Üst tarafında ise SIM kart yeri mevcut. Güç butonu ise bu sefer yan tarafa konumlandırılmış. 6 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan telefon Snapdragon 845 işlemciden gücünü alıyor. Cihazın, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama veya 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor. Kablosuz şarj özelliğinin de bulunması beklenen telefonun Nisan ayında tanıtılması bekleniyor. 

    Etiketler: Özellikler , Fiyat , Tasarım
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