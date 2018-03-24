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    LG G7'nin kendisinden önce reklam afişi ortaya çıktı!

    Hürriyet Haber
    24.03.2018 - 01:14 | Son Güncelleme:

    LG'nin çentikli ekran trendine katılan yeni telefonları LG G7 ve LG G7 Plus'ın reklam afişi internete düştü. Bu kapsamda LG G7 ailesinde, LG V30S ThinQ'da gördüğümüz yapay zeka özelliklerinin olacağı da öğrenildi.

    LG'nin yeni telefonları hakkında gelen sızıntılar G7 modelinin olacağını, ancak, bir Plus modelinin olmayacağını gösteriyordu. İnternete düşen bu reklam afişi, kullanıcılara LG G7 Plus'ın geleceğinin de müjdesini verdi. 

    LG G7nin kendisinden önce reklam afişi ortaya çıktı

    LG G7'nin özelliklerine bakıldığında ise şirketin, LG G6'da gördüğü tepkiyi bir daha görmek istemediği ortaya çıkıyor. Zira LG G6'da, bir önceki modelin işlemcisi kullanılmıştı. Ancak şirket, yeni LG G7 modelinde Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 845'i kullanacak. Söylenenlere göre cihaz, 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı sunacak. 

    Cihazda çentiğin olması nedeniyle OLED ekran kullanıldığı ve ekranın da 6.1 inç büyüklüğünde 3120x1440 piksel çözünürlük sunduğu düşünülüyor. Ayrıca, cihazın, 3000 mAh bataryadan besleneceği söyleniyor. Telefonun arka kısmında ise çift kamera yer alacağı ve bu kameraların 16 MP çözünürlük sunacağı konuşuluyor. Hatta, kameralardan birisi, f/1.6 diyafram açıklığında olacak. Arka kamerasıyla 4K çözünürlüğünde saniyede 30 kare video çekimi yapabilecek olan LG G7'nin ön kamerası da 16 MP olacak. Ayrıca, ön kamera da 30 kareye kadar Full HD videolar çekilebilecek. 

    Reklam afişinde görülen LG G7 Plus'ın kendisini, dahili depolama alanıyla LG G7'den ayıracağı söyleniyor. LG G7'deki 64 GB'lık bu durum, LG G7 Plus'ta 128 GB'a çıkacak. Ayrıca, cihazların, 850 dolar ila 950 dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacağı düşünülüyor. 

    Etiketler: telefon
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