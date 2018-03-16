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    LG G7'nin çentiği istenirse kapatabilecek!

    Hürriyet Haber
    16.03.2018 - 07:44 | Son Güncelleme:

    LG G7'nin iPhone X'teki gibi bir çentiğe sahip olacağını MWC 2018'de görmüştük ancak bu çentiğin küçük bir farkı olabilir.

    Ynet'in yayınladığı videoya göre LG G7'nin çentiği "isteğe bağlı" olacak ve kapatılabilecek. Daha doğrusu ekran aşağı doğrusu biraz daha küçültülerek çentik, siyah rengin içinde "görünmez" hale gelebilecek.

    Google'ın bir sonraki Android P güncellemesini temel alan LG G7, saat ve pil durumu simgelerini sol ve sağ üst köşelere taşıyor. Android P'nin çentiği destekleyeceği biliniyor ve görünüşe göre bu yenilik, LG G7 için de geçerli.

    Çentiğe rağmen çentiksiz bir görünüm elde etmek elbette güzel. Asus Zenfone 5 gibi diğer Android'li çentikli telefonlarda bu tür bir görünüm elde edilmiyor.

    chip.com.tr'nin haberine göre son dedikodular, LG G7 ve G7 Plus'ın Mayıs'ta piyasaya sürülebileceğini söylüyor. Yeni bilgiler geldiğinde sizlerle paylaşacağız.

    Etiketler: lg , lg g7 , telefon
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