LG G7 ThinQ'nun çıkış tarihi sızdırıldı
Son zamanlarda LG G7 ThinQ birçok sızıntı ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde telefonun ismi ortaya çıkmıştı. Şimdi ise telefonun çıkış tarihi LG tarafından açıklandı.
LG'nin yeni amiral gemisi klasik LCD panellere göre yüzde 35 daha fazla enerji tasarrufu sağlaması öne çıkıyor. Sızdırılan bilgilere göre cihazın çentikli bir ekranı bulunuyor. Yan taraflarında neredeyse çerçeve olmayan akıllı telefonun, alt tarafında ise yanlara göre biraz kalın bir çerçeve bulunuyor. LG G7 ThinQ yapay zekası sayesinde özçekimlerinizi düzenleyebiliyor.
Siyah, gri, mavi, mat mavi ve ahududu olmak üzere 5 adet renk seçeneği ile gelecek olan ürünün kablosuz şarj özelliğine de sahip olması bekleniyor. 6 inç bir ekrana sahip olacağı düşünülen akıllı telefon, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 845 işlemcisinden alıyor. LG G7 ThinQ 6 GB ve 8 GB RAM ile 64 GB ve 128 GB depolama alanı seçenekleri ile geliyor. LG'nin yaptığı açıklamaya göre telefon Nisan ayının sonunda Güney Kore'de resmi olarak tanıtılacak.
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