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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
06.05.2018 - 08:13, Son Güncelleme:

LG G7 ThinQ mu Samsung Galaxy S9 mu?

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LG G7 ThinQ mu Samsung Galaxy S9 mu?

Sonunda tanıştığımız LG G7 ThinQ, büyük ekranı, üst seviye teknik özellikleri, cam ve metal gövdesiyle piyasadaki en iyi telefonları karşısına alıyor. Bu yüzden en sıkı rakibi, belki de Samsung Galaxy S9.

Galaxy S9, Galaxy S8'in üzerinde çok büyük geliştirmeler yapmadı ancak yine de piyasadaki en iyi telefonlardan.

G7 ThinQ ve Galaxy S9'un birçok ortak yanı olsa da, farklı yanları da var. Aşağıdaki karşılaştırmamız, ikisi arasında seçim yapmanızı kolaylaştıracak.

Tasarım

Kenarları metal bir çerçeveyle sarılır LG G7 ThinQ'in ön ve arka yüzü camdan oluşuyor. Bu tanıdık tasarıma Samsung Galaxy S9'da da rastlıyoruz. İki telefon da IP68 su ve toz dayanıklılığı ile geliyor. Bununla birlikte LG G7 ThinQ muhtemelen daha sağlam çünkü MIL-STD 810G standartlarını destekliyor.

İki telefonun ekran çerçevesi de oldukça ince ve parmak izi sensörüne arka yüzde yer veriyorlar. Hoparlör ızgarası, iki cihazda da alt kenarda yer alıyor. Galaxy S9'un kulaklık kısmında bir hoparlör daha bulunuyor. LG G7 ThinQ sadece bir hoparlöre sahip ancak basları güçlendirmek için telefonu bir rezonans odası olarak kullanıyor.

LG G7 ThinQ mu Samsung Galaxy S9 mu

Ekran

LG G7 ThinQ, 6,1 inç'lik 1440 x 3120 LCD ekranla geliyor ve 564 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. 1.000 nit değeriyle oldukça parlak olan ekran, 19,5:9 ekran oranına sahip; yani 16:9 ekrandan biraz daha uzun.

Samsung Galaxy S9, 5,8 inç'lik daha küçük bir ekrana sahip. 1440 x 2960 piksel çözünürlük sunan ekranın piksel yoğunluğu 570 ppi. Ekran oranı da 18,5:9 ile LG'nin telefonuyla benzer. Daha büyük bir telefon arıyorsanız, 6,2 inç'lik ekran sunan Galaxy S9 Plus'ı tercih edebilirsiniz.

Ekran alanında en önemli fark ise Galaxy S9'un LCD değil, üstün kontrast oranı ve daha canlı renkler sunan Super AMOLED ekranı kullanması. G7 ThinQ'in ekranının nasıl göründüğünü detaylı testimizde değerlendireceğiz. Ancak Galaxy S9'un ekranı, piyasadaki telefon ekranlarının en iyilerinden.

LG G7 ThinQ'in ekranı bir çentikle gelirken Galaxy S9'da çentik bulunmuyor.

LG G7 ThinQ mu Samsung Galaxy S9 mu

İşletim Sistemi ve Güç

İki telefon da Android 8 Oreo ile geliyor ve kendi fiziksel yapay zeka düğmelerine yer veriyorlar. LG G7 ThinQ Snapdragon 845 yonga seti, 4GB RAM ve 64GB depolamayla gelirken Galaxy S9, 4GB RAM, 64GB depolama, Snapdragon 845 yonga seti veya benzer güçteki Exynos 9810 ile geliyor.

Her iki telefon da son derece üst düzey özelliklere sahipler ancak Galaxy S9'un daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz.

Kamera ve Pil

G7 ThinQ arka yüzde 16MP f/1.6 birincil lense ve bir 16MP f/1.9 geniş açılı lens ile geliyor. Telefonda çözünürlüğü 4MP'e düşüren ancak yapay zeka yardımıyla daha aydınlık kareler yakalayabilen Super Bright modu da bulunuyor.

Galaxy S9'un tek arka kamerası 12MP çözünürlüğe ve değişken diyaframa sahip. Bu sayede kamera, f/1,5 ve f/2,4 arasında geçiş yapabiliyor. Testlerimiz Galaxy S9'un düşük ışıkta da iyi olduğunu göstermişti, bu yüzden ThinQ karşısında bu alanda ciddi bir rakip var.

Ön kamera olarak iki telefonda da 8MP'lik lens bulunuyor. Ancak LG'nin kamerası f/1,9 geniş açılı iken Galaxy S9'da daha geleneksel f/1,7 kamera yer alıyor.

Telefonların pil kapasitesi de aynı: 3.000mAh. LG G7 ThinQ'in pil ömrünü detaylı testlerimiz ortaya çıkaracak ancak Galaxy S9'un bu alanda zorlandığını, bazen bir günü çıkarmadığını biliyoruz.

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