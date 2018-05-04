LG G7 ThinQ mu LG G6 mı LG V30 mu?
LG'nin yenilenen amiral gemisi LG ThinQ, geçen seneki LG G6 ve LG V30 karşısında neler sunuyor? LG telefonunuz varsa, yeni telefona yükseltmenize değer mi?
LG G7 ThinQ'i henüz kapsamlı olarak test etmedik ancak Android 8.0 ve yeni Snapdragon işlemciyle daha akıcı bir deneyim sunacağını düşünüyoruz. Teknik özelliklere baktığımızda G7 ThinQ'in V30'u sadece biraz geliştirdiğini görüyoruz. Ön ve arka kamerada bazı geliştirmeler yapılırken, ön yüzdeki çentik gibi görsel değişiklikler de var.
Ayrıntılı incelememizi yapana kadar, aşağıdaki tablonun fikir edinmenize yardımcı olacağını düşünüyoruz.
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