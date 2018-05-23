LG G7 ThinQ meğer Galaxy S9'dan da pahalıymış!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerTeknoloji HaberleriLG G7 ThinQ meğer Galaxy S9'dan da pahalıymış!
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Teknoloji
23.05.2018 - 07:00, Son Güncelleme:

LG G7 ThinQ meğer Galaxy S9'dan da pahalıymış!

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LG G7 ThinQ meğer Galaxy S9'dan da pahalıymış!

LG G7 ThinQ için açıklanan ön sipariş fiyatı, Galaxy S9'un fiyatını geride bıraktı!

LG G7 ThinQ ile ilgili neredeyse tüm detayları biliyoruz, ancak fiyatının hala belli olmaması, karar vermek ve puanlama yapmayı imkansız hale getiriyor. Ancak dün ABD'li operatör T-Mobile telefonun ABD ön siparişi için fiyatları açıkladı. 25 Mayıs Cuma günü saat 8:00 am ET'de açılacak olan ön siparişler 749 dolara mal olacak. Bu da 24 ay taksitle ayda 30 dolar anlamına geliyor.

LG G7 ThinQ'in T-Mobile sürümü sadece Ahududu Gülü renk seçeneğine sahip olacak. Şu an aynı bölgede Samsung Galaxy S9 719 dolarlık fiyatıyla satışa sunuluyor, bu da onu LG G7 ThinQ'ten 30 dolar daha hesaplı yapıyor. Daha önce duyduğumuz söylentiler ve tahminler 650 ile 800 dolar arasında dolaşıyordu, ancak 750 dolar gibi yüksek bir fiyatı çok az insan bekliyordu.

LG G7 ThinQ meğer Galaxy S9dan da pahalıymış


Yine de cihazın satışa sunulacağı tüm bölgelerde bu fiyata sahip olacağını söyleyemeyiz, özellikle T-Mobile kendine has Ahududu Gülü renk seçeneğini premium bir fiyat barajı arkasına koymak istiyor olabilir. Yakında Verizon ve Sprint de G7 ThinQ ön sipariş fiyatlarını açıklayacak, bu gerçekşene kadar tam emin olmak mümkün değil. AT&T ise gelecek özel bir LG telefon için G7'yi tamamen atlamaya karar verdi.

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