LG G7 ThinQ meğer Galaxy S9'dan da pahalıymış!
LG G7 ThinQ için açıklanan ön sipariş fiyatı, Galaxy S9'un fiyatını geride bıraktı!
LG G7 ThinQ ile ilgili neredeyse tüm detayları biliyoruz, ancak fiyatının hala belli olmaması, karar vermek ve puanlama yapmayı imkansız hale getiriyor. Ancak dün ABD'li operatör T-Mobile telefonun ABD ön siparişi için fiyatları açıkladı. 25 Mayıs Cuma günü saat 8:00 am ET'de açılacak olan ön siparişler 749 dolara mal olacak. Bu da 24 ay taksitle ayda 30 dolar anlamına geliyor.
LG G7 ThinQ'in T-Mobile sürümü sadece Ahududu Gülü renk seçeneğine sahip olacak. Şu an aynı bölgede Samsung Galaxy S9 719 dolarlık fiyatıyla satışa sunuluyor, bu da onu LG G7 ThinQ'ten 30 dolar daha hesaplı yapıyor. Daha önce duyduğumuz söylentiler ve tahminler 650 ile 800 dolar arasında dolaşıyordu, ancak 750 dolar gibi yüksek bir fiyatı çok az insan bekliyordu.
Yine de cihazın satışa sunulacağı tüm bölgelerde bu fiyata sahip olacağını söyleyemeyiz, özellikle T-Mobile kendine has Ahududu Gülü renk seçeneğini premium bir fiyat barajı arkasına koymak istiyor olabilir. Yakında Verizon ve Sprint de G7 ThinQ ön sipariş fiyatlarını açıklayacak, bu gerçekşene kadar tam emin olmak mümkün değil. AT&T ise gelecek özel bir LG telefon için G7'yi tamamen atlamaya karar verdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: 5 UNUTULMAZ KAPAKLI TELEFON EFSANESİ
Yorumları Göster
Yorumları Gizle