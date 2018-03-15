LG G6'da ekran görüntüsü nasıl alınır?

LG'nin G6 modeline sahip kullanıcılar da, ekran görüntülerini LG G5'te olduğu gibi çok kolay bir şekilde alabilir:

LG G6 kullanıcılarının, ekran görüntüsü almak için yapmaları gereken, ekranın yan tarafında bulunan ses kısma butonuna ve cihazın arka kısmında bulunan güç butonuna aynı anda basmak. Bu sayede LG G6 kullanıcıları da, ekran görüntüsü alabilir. Alınan ekran görüntülerine ise kullanıcılar, galeriden ulaşabilirler.

Ek olarak LG G5'te olan Capture+ özelliği, LG G6'da da aktif durumda. Capture+ ile ekran görüntüsü almak içinse, ekran görüntüsü almak istediğiniz ekrana geldikten sonra ekranın üst kısmını hızlıca kaydırın. Çıkan hızlı menüden de Capture+'ı seçin. Bu sayede de, ekran görüntüsü almış olacaksınız.