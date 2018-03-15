LG G5'te ekran görüntüsü nasıl alınır?

LG G5 kullanıcıları, beğendikleri bir bölümün ekran resmini çok kolay bir şekilde alabilir. Nasıl mı?

LG'nin G5 modeliyle ekran görüntüsü almak için, kullanıcıların, hem, ekranın yan tarafında bulunan ses kısma butonuna, hem de cihazın arka kısmında bulunan güç butonuna aynı anda basması gerekiyor. Bu sayede ekran görüntüsü alınabilir. Alınan ekran resimlerini görmek isteyen kullanıcılar, bu fotoğraflara, galeriden ulaşabilirler.

Ek olarak, cihazda kurulu olan Capture+ uygulaması da, ekran görüntüsü almak isteyen kullanıcılara yardımcı olacaktır. Capture+'ın çalışma prensibi ise aynı mantığa dayalı. İlk olarak ekran resmi almak istediğiniz ekrana gelin. Sonrasında ekranın üst kısmını kaydırarak hızlı menüye gelin ve Capture+'ı seçin. Otomatik olarak ekran görüntüsü alınacaktır. Aldığınız ekran görüntüleri, cihazın, DCIM klasörünün altında yer alan Screenshots klasöründe yer alıyor.