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    LG G5'e nasıl format atılır?

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 14:52 | Son Güncelleme:

    LG G5 kullanıcılarının cihazları yavaşladığında veya bir anda ekran donduğuna ne yapması gerekiyor? Her akıllı telefonda olduğu gibi format atmak. Peki, LG G5'e nasıl format atılır? İşte detaylar...

    LG G5 cihazına sahip olan kullanıcılar, cihazlarına, yapacakları şu işlemler sayesinde format atabilir:

    - Öncelikle telefonunuzu kapatın. Eğer telefonunuz açıksa ve donmuş haldeyse, bataryayı çıkartıp, takarak işleme devam edebilirsiniz. 

    - Telefonunuzu kapattıktan sonra ise ses kısma ve güç butonuna aynı anda basılı tutun. 

    - Ardından, telefon açılacak ve LG logosu gelecek. Yalnız, System Recovery menüsü karşınıza çıkana kadar ses kısma ve güç butonuna aynı anda basmayı bırakmayın. Sonrasında, System Recovery menüsü karşınıza çıkacak. 

    - Bu menü karşınıza çıktığında işlemler arasında hareket etmek için yukarı-aşağı kapsamında ses düğmelerini ve bir şeyi seçmede ise güç butonunu kullanın. 

    - System Recovery menüsünden de "Factory Data Reset" bölümünü seçin. 

    - Karşınıza gelen onay ekranında "Yes" seçeneğine tıklayın. Ardından telefonunuz kapanacak ve format işlemi başlamış olacak. Telefonunuzu açtığınızda ise yepyeni bir telefonla karşılaşacaksınız. 

    Etiketler: lg g5 , format , telefon
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