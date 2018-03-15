LG G5'e nasıl format atılır?

LG G5 cihazına sahip olan kullanıcılar, cihazlarına, yapacakları şu işlemler sayesinde format atabilir:

- Öncelikle telefonunuzu kapatın. Eğer telefonunuz açıksa ve donmuş haldeyse, bataryayı çıkartıp, takarak işleme devam edebilirsiniz.

- Telefonunuzu kapattıktan sonra ise ses kısma ve güç butonuna aynı anda basılı tutun.

- Ardından, telefon açılacak ve LG logosu gelecek. Yalnız, System Recovery menüsü karşınıza çıkana kadar ses kısma ve güç butonuna aynı anda basmayı bırakmayın. Sonrasında, System Recovery menüsü karşınıza çıkacak.

- Bu menü karşınıza çıktığında işlemler arasında hareket etmek için yukarı-aşağı kapsamında ses düğmelerini ve bir şeyi seçmede ise güç butonunu kullanın.

- System Recovery menüsünden de "Factory Data Reset" bölümünü seçin.

- Karşınıza gelen onay ekranında "Yes" seçeneğine tıklayın. Ardından telefonunuz kapanacak ve format işlemi başlamış olacak. Telefonunuzu açtığınızda ise yepyeni bir telefonla karşılaşacaksınız.