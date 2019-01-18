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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
18.01.2019 - 08:46, Son Güncelleme:

LG ekranı katlanabilen telefonuyla ses getirecek

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LG ekranı katlanabilen telefonuyla ses getirecek

CES 2019 bünyesinde rulo şeklinde katlanabilen ve ortadan kaybolan yeni nesil akıllı televizyonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran LG, bu kez de uzun süredir gündemde olan katlanabilen telefon için düğmeye basıyor. Şirkete yakın kaynaklara göre LG, ekranı katlanabilen bu özel telefonu için çok beklemeyecek, hatta Mobil Dünya Kongresi'nde karşımıza çıkaracak!

Ekranı katlanabilen telefonlar için şirketler büyük yatırımlar yapmaya başladı. Samsung'un geçtiğimiz aylarda dünyaya duyurduğu ensek ekranlı telefon aslında sadece bir başlangıç. Güney Koreli teknoloji üreticisi LG de Samsung'tan geri kalmayarak Mobil Dünya Kongresi'nde bu sıra dışı telefonuyla ses getirmeyi hedefliyor. 

Yeni telefonla ilgili net bilgiler henüz yok; ancak şirkete yakın kaynaklar bu cihazın ZTE Axon M'ye kıyasla daha ince çerçeveye sahip olacağını, ancak benzer bir tasarım kullanacağını belirtiyor. Yine aynı kaynaklar, ekranın esnek olmasından öte bir kapak gibi katlanabilir yapıda olabileceğini öngörüyor. 

LG ekranı katlanabilen telefonuyla ses getirecek

LG'nin CES 2019'da duyurduğu televizyonu tek bir tuşla ekranını katlayarak konsola gömüyor ve TV kullanımda olmadığında TV kayboluyor, geriye konsol kalıyor.

20 ila 30 cm. arasındaki el hareketlerini de tanıyarak temassız kontrolü de mümkün kılması beklenen LG'nin katlanabilen telefonuyla ilgili bilgiler henüz oldukça sınırlı. Ancak bu özel cihaz için çok beklemeyeceğiz gibi görünüyor; zira eğer iddialar doğru çıkarsa 25 Şubat tarihinde Barcelona'da kapılarını açacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde bu cihazla tanışmış olacağız. 

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