LG ekranı katlanabilen telefonuyla ses getirecek
CES 2019 bünyesinde rulo şeklinde katlanabilen ve ortadan kaybolan yeni nesil akıllı televizyonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran LG, bu kez de uzun süredir gündemde olan katlanabilen telefon için düğmeye basıyor. Şirkete yakın kaynaklara göre LG, ekranı katlanabilen bu özel telefonu için çok beklemeyecek, hatta Mobil Dünya Kongresi'nde karşımıza çıkaracak!
Ekranı katlanabilen telefonlar için şirketler büyük yatırımlar yapmaya başladı. Samsung'un geçtiğimiz aylarda dünyaya duyurduğu ensek ekranlı telefon aslında sadece bir başlangıç. Güney Koreli teknoloji üreticisi LG de Samsung'tan geri kalmayarak Mobil Dünya Kongresi'nde bu sıra dışı telefonuyla ses getirmeyi hedefliyor.
Yeni telefonla ilgili net bilgiler henüz yok; ancak şirkete yakın kaynaklar bu cihazın ZTE Axon M'ye kıyasla daha ince çerçeveye sahip olacağını, ancak benzer bir tasarım kullanacağını belirtiyor. Yine aynı kaynaklar, ekranın esnek olmasından öte bir kapak gibi katlanabilir yapıda olabileceğini öngörüyor.
LG'nin CES 2019'da duyurduğu televizyonu tek bir tuşla ekranını katlayarak konsola gömüyor ve TV kullanımda olmadığında TV kayboluyor, geriye konsol kalıyor.
20 ila 30 cm. arasındaki el hareketlerini de tanıyarak temassız kontrolü de mümkün kılması beklenen LG'nin katlanabilen telefonuyla ilgili bilgiler henüz oldukça sınırlı. Ancak bu özel cihaz için çok beklemeyeceğiz gibi görünüyor; zira eğer iddialar doğru çıkarsa 25 Şubat tarihinde Barcelona'da kapılarını açacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde bu cihazla tanışmış olacağız.
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