LG, bakterileri öldüren kulaklık geliştirdi
Güney Kore merkezli teknoloji üretici LG, kablosuz kulaklık pazarına farklı bir ürünle giriş yapıyor. Şirketin LG Tone + Free ismini verdiği bu kulaklıkta kullanılan özel UV ışığı sayesinde bakteriler yok oluyor.
Kablosuz kulaklık pazarı bugünlerde hiç olmadığı kadar hareketli. Pek çok teknoloji üreticisi kulak içi ve kulak üstü ürünleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Rekabet bu kadar kızışmışken, LG'den ise bu pazara ilginç bir çözüm geldi. LG Tone + Free ismini taşıyan bu özel kablosuz kulaklık, kullanıcıların sağlığıyla daha yakından ilgileniyor. Bilindiği üzere sürekli kullanılan kulak içi kulaklıkların bir süre sonra bakteri oluşturuyor. Sağlık sorunlarına sebebiyet veren böylesi bir durumu ortadan kaldırmayı amaçlayan şirket, kılıfı içerisinde ultraviyole ışık yayan modül barındıran bir kulaklık geliştirdi.
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