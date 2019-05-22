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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.05.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

LG, 2030 yılına kadar karbonu 'sıfırlamayı' planlıyor

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LG, 2030 yılına kadar karbonu 'sıfırlamayı' planlıyor

LG Electronics (LG), 12 yıl içinde global faaliyetlerinin karbon emisyon oranını sıfırlamayı taahhüt eden “Zero Carbon 2030” girişimini başlattı.

LG, 2019 yılında, sürdürülebilir iş stratejisine paralel olarak çeşitli karbon azaltma ve yenilenebilir enerji insiyatifleri uygulayarak, küresel operasyonlarından kaynaklanan karbon salımlarını, 2017’ye göre yüzde 50 azaltacak. Bu, LG'nin karbon sıfırlama hedefine ulaşmasına ve karbon emisyonlarını, karbon salımı ile dengeleyerek sıfır karbon ayak izi elde etmesine yardımcı olacak.

LG, çeşitli stratejik inisiyatiflerle, küresel üretim tesislerinde karbon emisyonlarını 2017'de kaydedilen yaklaşık 2 milyon tondan 2030'un sonuna kadar 960 bin tona indirecek. LG, üretim sürecinde karbon emisyonlarının oluşumunu hafifleterek, sera gazını düşürmeyi hedefleyen yüksek verimli tesislerini ve teknolojilerini genişletmeyi amaçlıyor.

LG, güneş enerjisi ürünlerini kullanarak yenilenebilir enerji tesislerini genişletecek ve karbon emisyonlarını azaltmak için yüksek verimli soğutma grupları ile Enerji Yönetim Sistemleri (EMS) gibi kendi B2B teknoloji çözümlerini aktif olarak kullanacak.

Tüm bunlara ek olarak, Temiz Geliştirme Mekanizması (CDM) projelerinin genişletilmesiyle LG, Sertifikalı Emisyon Azaltma (CER) kredilerini güvence altına almayı planlıyor. Bu tür ileri görüşlü CDM girişimleri, gelişmekte olan ülkelerde karbon azaltma taahhütleri olan işletmelerin bu ülkelerde kendi sermayelerini ve teknolojilerini kullanarak emisyon azaltma projeleri uygulamalarına izin vererek temiz kalkınmayı teşvik ediyor. Bu tür projeler, kapsamlı bir değerlendirme sürecinin ardından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCC) tarafından verilen CER kredilerini kazanmada kritik öneme sahip.

2015 yılında CER kredileri alan ilk ev aletleri üreticisi olan LG, yüksek verimli ev aletleri kullanarak ve öncü çevreye duyarlı bir şirket olarak statüsünü güçlendirerek önünü açtı. 2018 yılının sonunda, LG, CDM girişimleriyle toplam 340.000 ton CER sağladı.

LG Electronics, Çevre Güvenliği Başkan Yardımcısı Lee Young-jae, “Küresel iklim değişikliği ile mücadeleye olan bağlılığımız değişmez. LG’nin, dünyadaki iş yerlerinde karbon salımlarını azaltma konusundaki ilerici adımları, uygulamaya koyduğu diğer UN CDM projeleri, şirketin çevresel sürdürülebilirlik liderliği konusundaki sarsılmaz taahhüdünün örnekleridir” dedi.

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