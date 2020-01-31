LG, 2019 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

2019'un dördüncü çeyreğinde gerçekleşen 16.06 trilyon KRW’lik (13.65 milyar USD) gelir, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 1.8 daha yüksek oldu, önceki çeyreğe göre ise yüzde 2.3’lük artış elde edildi. 101.8 milyar KRW’lik (86.5 milyon $) üç aylık faaliyet geliri 2018'in son çeyreğinden yüzde 34,5 daha yüksek seyretti.

Güçlü bir yıl geçiren LG Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri Şirketi, 2019’da, bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 21,52 trilyon KRW (18,29 milyar USD) gelir elde ederek rekor kırdı. Şirket, 2 trilyon KRW (1,7 milyar USD) işletme karı ile de, tarihteki en yüksek değeri elde etti. Tarihinin en yüksek dördüncü çeyreğini geçiren şirket, bu çeyrekte 4,62 trilyon KRW (3,92 milyar USD) satış gerçekleştirerek geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7’lik artış sağladı. Bu başarıda, Kuzey Amerika ve Avrupa’dan gelen talebin rolü büyük oldu. Şirket, 122,2 milyar KRW (103,86 milyon USD) ile 2018’in aynı dönemine göre faaliyet gelirini de yüzde 8,5 artırdı.

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi, 2018 yılına göre nispeten değişmeden 16.15 trilyon KRW (13.73 milyar USD) yıl geliri elde ederken, 980 milyar KRW (833 milyon USD) olan işletme geliri önceki yıla göre düştü. 4.59 trilyon KRW (3.90 milyon USD) olan 2019 4. çeyrek satışları, 2018’in aynı dönemine göre bir değişiklik göstermedi, bir önceki çeyreğe göreyse, yüzde 18.7 oranında yüksek seyretti. Bu çeyrekte, büyük ölçüde artan pazarlama maliyetleri de hesaba katılarak, 110 milyar KRW (93,5 milyon USD) işletme geliri açıklandı.

LG Mobil İletişim Şirketi, 2019 yılında 5.97 trilyon KRW (5.07 milyar USD) gelir elde etti. Dördüncü çeyrek satışları, 1,32 trilyon KRW (1,12 milyar ABD doları) ile, yurtdışı pazarlarda akıllı telefon satışlarının yavaşlaması nedeniyle, bir önceki yılın aynı dönemine göre geriledi. Toplam 1.01 trilyon KRW (858.34 milyon USD) yıllık faaliyet zararı, şirketin, amiral gemisi cihazlarını desteklemek için yaptığı pazarlama giderlerini yansıttı. LG’nin 2020 mobil iş geliştirme stratejisi, yeni orta ve birinci sınıf 5G akıllı telefonların tanıtımına ve sürekli maliyet verimliliği çalışmalarına dayanıyor.

LG Otomotiv Malzemeleri Şirketi, 2019 yılında elde ettiği 5.47 trilyon KRW (4.65 milyar ABD Doları) gelirle, 2018 yılına oranla yüzde 27’lik artış sağlarken, şirketin tarihindeki en yüksek yıllık satışları da elde etmiş oldu. 1.36 trilyon KRW (1.15 milyar USD) olan çeyreklik gelir, daha yavaş seyreden otomobil satışları nedeniyle, 2018'in dördüncü çeyreğine göre yüzde 3 daha düşüktü. 2019'un 194,9 milyar KRW (165,6 milyon ABD Doları) işletme kaybına rağmen, şirket, Avrupa çevre düzenlemelerine yanıt olarak sektörün 2020'de büyümeye devam etmesi nedeniyle ek maliyet rekabetçiliğinden ve artan kârlılıktan yararlanmayı bekliyor.

LG Profesyonel Ürünler Şirketi, 2019’da 2,67 trilyon KRW (2,27 milyar ABD Doları) kar, 246,8 milyar KRW (209,8 milyon ABD Doları) faaliyet geliri kaydetti. Dördüncü çeyrek gelirleri 672,8 milyar KRW (571,8 milyon ABD Doları) ile 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 daha yüksek iken, 66,4 milyar KRW’lik (56,4 milyon ABD Doları) çeyrek faaliyet karına, yüksek kaliteli dijital ekranlar ve güneş modüllerine yönelik güçlü talep etki etti.

LG Electronics’in denetlenmemiş üç aylık kazanç sonuçları, 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren üç aylık dönem için UFRS'ye (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) dayanmaktadır. Kore'de kazanılan (KRW) tutarlar, karşılık gelen çeyreğin üç aylık döneminin ortalama kurundan ABD Doları'na (USD) çevrilir - USD başına 1.176.57 KRW.