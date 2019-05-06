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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
06.05.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

LG, 2019 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

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LG, 2019 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

LG, 2019’un ilk çeyreğinde toplam 13,27 milyar dolarlık satış gerçekleştirerek işletme karı olarak 801,25 milyon dolar elde ettiğini açıkladı. Beyaz eşya bölümü ilk çeyrekte rekor satış ve kar elde etti.

LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Bölümü, 4,86 milyar dolarlık ciro ve 647,3 milyon dolarlık işletme karı ile bu bölümün LG’nin tarihinde bir çeyrekte elde ettiği en yüksek ciro ve işletme gelirine ulaştı. Satışlar, özellikle Avrupa ve Asya’da yüksek oranlarda gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 26 arttı. Bu büyümenin ardında yatan en büyük nedenlerden biri de üst sınıf ve gelişen ürünlerin özellikle yerel Kore pazarında artan satışları oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30’dan fazla artan işletme karı, etkili maliyet azaltma çabalarının yanında Styler, kurutucu, hava temizleyici ve elektrikli süpürge gibi hızlı bir şekilde büyüyen ürünlere gösterilen rağbet sayesinde gerçekleşti.

LG Ev Eğlence Sistemleri Bölümü, 3,58 milyar dolarlık ilk çeyrek cirosu ve 308,27 milyon dolarlık işletme karı ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşüş kaydetti. Bunun ardında yatan neden ise mevsimsel olarak düşen talepler ve küresel çaptaki spor organizasyonlarının fazla olmamasıydı. Daha fazla pazarlama etkinliği ve iyileştirilen maliyet yapısı ile işletme gelirleri bir önceki çeyreğe göre belirgin bir şekilde arttı. OLED TV, NanoCell TV ve büyük ekran Ultra HD TV gibi yeni 2019 üst sınıf ürünlerin piyasaya çıkmasının, ikinci çeyrekte ek satış fırsatları yaratması bekleniyor

LG Mobil İletişim Bölümü ilk çeyrekte 1,34 milyar dolarlık satış gerçekleştirerek çeyrek bazındaki işletme kayıplarını 181,05 milyon dolara çekerken LG, akıllı telefon iş kolunu tekrar yapılandırmaya da devam ediyor. Daha güçlü iş yapısı sonucunda işletme sonuçları bir önceki çeyreğe göre iyileşti. Gelecek döneme bakıldığında da LG V50ThinQ 5G akıllı telefonun piyasaya sürülmesinin ikinci çeyrekte olumlu bir ivme yaratması bekleniyor. Ayrıca LG’nin akıllı telefon üretim tesislerini Pyeongtaek / G. Kore’den Haiphong / Vietnam’a taşıması da karlılığın artmasına ve LG’nin yılın ikinci yarısında küresel rekabet yeteneğini geliştirmesine yardımcı olacaktır.

LG Araç Yedek Parçaları Bölümü, ilk çeyrekte 1,20 milyar dolar ciro elde ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artış kaydetti. ZKW’da artan satışlar, yükselen hammadde fiyatlarına ve yeni projelerle bağlantılı başlangıç üretim maliyetlerine rağmen, işletme sonuçlarında iyileşmeye yardımcı oldu.

LG B2B Ürün Bölümü bir önceki çeyrekten yüzde 5 fazla ama geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 daha az satış gerçekleştirerek ilk çeyrekte 556,58 milyon dolar ciro elde etti. 49,38 milyon dolarlık işletme karı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 272 artarken ABD’nin güneş modülü ithalatına uyguladığı gümrük vergileri ve ana pazarlarda süren belirgin fiyat erozyonunun etkisiyle elde edilen ciro bir önceki yılın aynı döneminin yüzde 3 altında oldu. Bilgi ekranı iş kolu ise üst sınıf ekranların ve LED ürünlerin satışlarını artırarak karlılığı yukarı çekmeyi planlıyor.

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