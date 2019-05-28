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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.05.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

LG 2019 AI ThinQ televizyonlara Amazon Alexa desteği geldi

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LG 2019 AI ThinQ televizyonlara Amazon Alexa desteği geldi

LG Electronics (LG), yapay zekaya sahip 2019 model TV’lerine, aralarında Avusturya, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan, İrlanda, İtalya, Japonya, Meksika, Yeni Zelanda, İspanya, İngiltere ve ABD’nin de bulunduğu 14 ülkede, Amazon Alexa desteği vermeye başladı.

Güncelleme, LG UHD TV, NanoCell TV ve ThinQ yapay zeka özellikli OLED TV'lere yüklü Alexa uygulaması üzerinden yapılacak. Mayıs ayı sona ermeden ABD'deki LG TV sahipleri ile başlayan güncelleme, önümüzdeki haftalarda Avrupa ve Asya'daki kullanıcılar için de aktif olacak.

LG, 2018’de ThinQ yapay zeka özellikli LG TV’lerde Google Asistan’ın kullanılmasının ardından, 2019 model ThinQ yapay zeka özellikli TV’lerine Amazon Alexa ekleyerek daha fazla seçenek sunuyor. Alexa uygulamasıyla uyumlu LG TV sahipleri, ayrı bir harici cihaza ihtiyaç duymadan, TV’leri üzerinden soru sorabiliyor, akıllı ev ürünlerini kontrol edebiliyor ve 90 binden fazla Alexa içeriğine ve daha fazlasına erişebiliyorlar. LG’nin 2019 model TV’leri, daha da gelişmiş LG ThinQ Yapay Zeka konuşma sesi tanıma teknolojisi sayesinde, yüzlerce sesli komutu anlayabiliyor ve her zamankinden daha karmaşıklık talepleri yerine getirebiliyor.

LG TV sahipleri, Alexa Rutinleri kullanarak, trafik bilgisi, hava durumu ve günün ajandası gibi bilgileri basitçe “Alexa, sabaha başla” diyerek alabiliyor. Ayrıca, müzik veya sesli kitaplar çalabiliyor ve Alexa platformunda hali hazırda mevcut olan sayısız beceriden yararlanabiliyorlar. LG akıllı TV kullanıcıları, ilerleyen dönemde sunulacak sesli servis güncellemeleri ve diğer özellikleri de almaya devam edecek.

Dahası, LG 2019 OLED ve bazı NanoCell TV'ler, yıl ortası bir güncelleme ile AirPlay 2 ve HomeKit desteği de alacaklar. AirPlay 2 desteği, kullanıcıların Apple TV'den, farklı video uygulamalarından veya uyumlu LG TV'lerinden, bir Apple cihazı aracılığıyla video izlemelerine, fotoğrafları görüntülemelerine ve müzik dinlemelerine olanak tanıyacak. Ayrıca kullanıcılar, Apple HomeKit ile Home uygulamasını veya Siri'yi kullanarak uyumlu LG TV'lerini kontrol edebilecekler.

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