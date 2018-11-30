Lenovo'nun nokta çentikli telefonu Z5s görüntülendi
Lenovo Z5s, ekrana gömülü kamerasıyla dikkat çekiyor. Nokta şeklindeki çentiğin yeni telefonlarda daha yaygın görüleceğini söyleyebiliriz. İşte Lenovo'nun yeni oyuncağının ilk görüntüsü...
Lenovo'nun yeni telefonunun ilk görüntüsü internete düştü. Çinli sertifikasyon kurumu TENAA’nın kayıtlarında ortaya çıkan, Lenovo Z5s nihayet canlı görüntülendi. TENAA kayıtlarında görülen çentikli ekranın aksine, Lenovo’nun yeni akıllı telefonu ekrana gömülü bir kameraya ev sahipliği yapıyor. Bu ekranında delik yer alan ilk telefon değil. Başta Galaxy A8s ve bir Huawei modeli olmak üzere benzer ekranın kullanıldığı birçok telefon yakında satışa sunulacak. Ancak, Lenovo’nun bu modellere kıyasla büyük bir farkı bulunuyor.
Daha önce karşımıza çıkan modellerde kamera ekranın sol üst kısmında yer alıyor. Lenovo Z5s modelinde ise ekranın orta üst kısmında konumlandırılıyor. Bu durumun beraberinde getirdiği avantaj ve dezavantajlar var.
Örneğin, video görüşmeleri sırasında kameranın ortada yer alması büyük bir avantaj. Ancak, yeni bir mesaj geldiğinde bildirim çubuğunun ortasında kamera yer aldığı için mesaj bildirimi kameranın alt kısmında gösterilmek zorunda.
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