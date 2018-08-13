Lenovo'nun en ince bilgisayarı ortaya çıktı!
Lenovo, çok kısa süre önce kendisinin "en ince" ve "en hafif" olarak nitelendirdiği cihazı Thinkpad'i tanıttı.
Yeni çıkan iki cihaz, Thinkpad P1 ve Thinkpad P72'de amaçlanan, işlevselliği en ince ve en hafif boyutun içerisine sığdırmak. Eski modellere nazaran Thinkpad P1 yüzde 35'lik bir küçülme ile geliyor.
Thinkpad P1, 18.4 mm inceliği ve 1.70 kg ağırlığıyla en ince ve en hafif olarak adlandırılmayı başardı. Teknik kısımda ise cihaz kullanıcılarına, 4K yüksek çözünürlüklü görüntü, 15.6 inç ekran ve NVIDIA Quadro P grafik kartı vadediyor. Teknik kısımda ise, 8. nesil Intel Core işlemci ve 4 TB depolama alanı sizleri bekliyor.
Bir masaüstü bilgisayar yerine geçebilecek P72'de ise, 6 TB'lık devasa bir depolama alanıyla birlikte 128 GB'lık DDR4 RAM kullanıcılarını bekliyor olacak. 17.3 inçlik ekran, NVIDIA Quadro grafik kartı ile renkli ve dikkat çekici görüntüler sunacak.
Yeni cihazı alabilmek için Ağustos sonuna kadar beklemeniz gerek. Fakat Türkiye'de satışa sunulma tarihi henüz belli değil. Fiyatların ise, P1; 13.488, P72; 12.450 şeklinde olacağı biliniyor.
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