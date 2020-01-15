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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 15.01.2020 - 08:58,Son Güncelleme:/

Lenovo'dan yeni akıllı saat: Lenovo Ego tanıtıldı, işte özellikleri

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Lenovo'dan yeni akıllı saat: Lenovo Ego tanıtıldı, işte özellikleri

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden biri olan Lenovo, bu kez yeni bir bilgisayarla değil, akıllı saatle gündeme geldi. Şirket, Lenovo Ego adını verdiği yeni akıllı saatini görücüye çıkardı.

Lenovo, yeni akıllı saati Lenovo Ego'yu tanıttı. Tasarımına bakıldığında Casio'nun G-Shock serisini fazlasıyla andıran cihaz, 5 ATM seviyesine kadar suya dayanıklı bir yapıda bulunuyor. 45 gram ağırlığında olan ürün, monokrom bir ekran kullanıyor; bu da batarya ömrünün hayli uzun olmasını sağlıyor. Sadece tek bir şarj ile birlikte 20 güne kadar batarya ömrü dayanabilen Lenovo Ego, bir akıllı saatten beklenen pek çok özelliğe sahip. 

Nabız ölçebilen Lenovo Ego, uyku düzeni takibini de yaparken, diğer yandan kalori ölçümünü de mümkün kılıyor. Kullanıcıların adım sayısını da paylaşan saat, tam bir sağlık asistanı gibi çalışıyor.

Android ve iOS işletim sistemi yüklü cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışması beklenen Lenovo Ego ile kullanıcılar gelen aramalara yanıt verebilirken, mesajlar ve uygulama bildirimlerini de ekranda görebiliyor. 

Cihazın fiyatı ise 28 dolar.

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