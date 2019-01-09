Lenovo'dan dijital asistanlı akıllı saat
Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Lenovo, dijital asistana sahip akıllı saati Lenovo Smart Clock ile CES 2019'da dünyanın karşısına çıktı.
CES 2019'da birbiri ardına yeni teknolojiler masaya yatırılıyor. Bunlardan biri de Lenovo'nun akıllı saati oldu. Uzaktan bakıldığında sıradan bir masa saati gibi dursa da, aslında bu saat beraberinde dijital asistanla birlikte geliyor. 4 inç'lik ufak bir ekranı olan saat 800x480 piksel çözünürlük sunuyor. 1 GB RAM ve 8 GB depolama hafızası bulunan saatin üzerinde de dahili olarak 3W hoparlör yer alıyor.
Diğer akıllı hoparlörden farklı olarak bu saatin tek amacı alarm kurmak ve saati söylemek. Yani başka bir işlevi yok. Google Asistan desteğine sahip olan Lenovo Smart Clock, kullanıcılarla sesli olarak iletişime giriyor ve saati sorduğunda sesli yanıt alabiliyor. Aynı şekilde alarmı da yine sesli komutla kurabilmek mümkün.
Ancak cihazın ekranından video izlemek, fotoğraf görüntülemek mümkün değil.
Cihazın fiyatı ise 80 dolar.
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