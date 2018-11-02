Lenovo'dan çentiksiz telefon: Lenovo Z5 Pro
Lenovo, sessiz sedasız yeni telefonunu görücüye çıkardı. İşte Çinli teknoloji devinin çentiksiz yeni telefonunun tüm özellikleri...
Kızaklı tasarımlara Çin'de tanıtılan Lenovo Z5 Pro ile bir yenisi daha eklendi. Henüz tanıtılan Honor Magic 2 ve Xiaomi Mi Mix 3'ten sonra şimdi de karşımızda çentiksiz Lenovo var.
Lenovo Z5 Pro işlemci olarak Snapdragon 710'u kullanıyor, bu nedenle Honor ve Xiaomi'nin bahsettiğimiz telefonları kadar hızlı değil. Yine de 710 güçlü bir işlemci ve 6GB RAM ile size performans sorunu yaşatmayacaktır. Telefonun en dikkat çeken özelliği, sürgülü tasarımı. Bu sayede Z5 Pro'nun 6,39 inç'lik 2.340x1.080 çözünürlüklü ekranını kaydırıp, ön kamerayı, hoparlörü ve yakınlık sensörünü ortaya çıkarabiliyorsunuz. Bu tasarım, ekran oranını yüzde 95,06 gibi çok yüksek bir seviyeye çıkarıyor. Kızaklı Honor Magic 2'de bu oran yüzde 91,5, Xiaomi Mi Mix 3'te ise yüzde 93,4 idi.
Lenovo Z5 Pro, ekran altı parmak izi modasını da takip ediyor ve aynı Xiaomi ve Honor'un telefonlarında olduğu gibi bir ekran altı parmak izi sensörü kullanıyor.
Ön yüz için 16MP ve 8MP kızılötesi kamera kullanan cihaz, kızılötesi işlevini yüz algılama için kullanıyor. Kızılötesinin portre modu ve derinlikle ilgili diğer işlevlerde kullanılıp kullanılmadığı bilinmiyor. Arka tarafta ise 16MP ve 24MP f/1,8 kameralara yer verilmiş. AI Super Night Scene işleviyle gece daha iyi fotoğraf çekebiliyorken AI Super Video Shooting, videolara yönelik bir gece moduna benziyor. Lenovo, 16MP'lik kameranın piksel gruplama (dörtten bire) ile daha parlak sonuçlar elde edeceğinizi söylüyor.
Yüksek performans ve düşük ağ gecikmesi için oyun modu, geceye yönelik "derin güç tasarrufu" gibi ek işlevler de cihaza ilave edilmiş.
Lenovo Z5 Pro'nun geriye kalan önemli özellikleri arasında 3.350mAh pil, Android Oreo tabanlı ZUI 10.0, Bluetooth 5.0 ve NFC var. Cihazda bir kulaklık girişinin bulunmaması, önemli bir dezavantaj. Kulaklık girişinin Xiaomi ve Honor'un telefonlarında da olmadığını hatırlatalım.
Lenovo Z5 Pro'nun başlangıç fiyatı 288 dolar olarak açıklandı. 6GB/128GB'lık modelin fiyatı ise 331 dolardan başlayacak. Bu fiyatlar, 6GB/128GB'lık modeli 475 dolardan başlayan Mi Mix 3'e ve 6GB/128GB'lık modeli 545 dolardan başlayan Honor Magic 2'ye göre gayet iyi görünüyor.
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