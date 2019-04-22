Lenovo'dan 4 kameralı telefon geldi: Z6 Pro karşınızda!
Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olan ve aynı zamanda telefon sektöründe de kayda değer işlere imza atan Lenovo, bu kez 4 kameralı yeni telefonuyla geliyor. Telefona ait ilk görüntü net bir şekilde internete sızarken, Lenovo bu kez bakın nasıl bir telefon yapmış?
Lenovo Z6 Pro için geri sayım başladı; ilk görüntüsü internete sızan telefonun arka yüzünde 4 kamera bulunuyor. Çentiksiz bir ekran tasarımına sahip olan cihazın selfie kamerası ize cihaza gizlenebiliyor. Yani ön kamerayı kullanacağınız zaman selfie kamerası telefonun tepesinden, gizli bölmesinden çıkıyor ve kullanmadığınızda kamerayı hiç görmüyorsunuz. Böylece ekranı tam olarak kullanma şansına sahip oluyorsunuz.
Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisini kullanan Lenovo Z6 Pro, 12 GB RAM'den güç alıyor. Arka yüzünde yer alan dörtlü kamera kurulumu ise cihazın en vurucu özelliği olacağa benziyor. Kameralarla ilgili detaylı bilgi şimdilik bulunmasa da, cihazda 100 megapiksel çözünürlük sunan kamera bulunacağı Lenovo tarafından açıklandı. Yani cihazla ilgili bildiğimiz en net özellik bu.
Video tarafına baktığımızda ise henüz detayları bilinmeyen; ancak 5G teknolojisiyle ilintili olması beklenen Hyper Vision teknolojisini kullanan Lenovo Z6 Pro'nun ilk resmi videosu da yayınlanmış durumda. Haberin sonunda YouTube üzerinden ilgili görüntüyü izleyebilirsiniz.
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