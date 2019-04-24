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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.04.2019 - 08:01, Son Güncelleme:

Lenovo Z6 Pro tanıtıldı: 100 MP kamerasıyla geliyor!

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Lenovo Z6 Pro tanıtıldı: 100 MP kamerasıyla geliyor!

Bilgisayar sektörünün önde gelen isimlerinden Lenovo, azımsanmayacak bir süredir de telefon pazarına yeni oyuncaklarıyla eşlik ediyor. Son olarak Lenovo Z6 Pro'yu tanıtan şirket, telefon kameralarındaki çıtayı bir üst sınıra çekti, 100 megapiksel kameralı telefonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Lenovo Z6 Pro tanıtıldı. Cihaz pek çok özelliğiyle dikkat çekiyor; ancak özellikle kamera tarafına yeni bir boyut getiriyor. 29 Nisan'da ilk olarak Çin'de satışa sunulması beklenen telefon, 4000 mAh bataryadan enerjisini alıyor. Yani cihaz bir günü çok rahat bir şekilde prizden uzak geçirebiliyor. Dört farklı model ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanan Lenovo Z6 Pro'nun başlangıç modeli 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla geliyor.

Cihazın Çin'de satışa sunulacağı fiyatın TL karşılığı ise yaklaşık 2700 TL. Ancak Türkiye pazarına gelmesi halinde elbette bu fiyatların üzerinde bir Lenovo Z6 Pro ile karşılaşacağımız muhakkak.

Lenovo Z6 Pro tanıtıldı: 100 MP kamerasıyla geliyor

Ekran tasarımına geldiğimizde ise damla çentik yapısı dikkat çekiyor. Daha önce Lenovo Z6 Pro'a ait sızan görüntülerde kameranın ekranın içinden çıkan özel bir sürgülü yapıya sahip olacağı düşünülmüştü; ancak telefon bu anlamda standartları zorlamamayı tercih etmişe benziyor. 

USB Type-C portunu üzerinde bulunduran Lenovo Z6 Pro, 3.5 mm kulaklık yuvasına da yer vermeyi ihmal etmemiş. 
Lenovo Z6 Pro tanıtıldı: 100 MP kamerasıyla geliyor

Gelelim telefonun en merak edilen noktası olan kameralarına... 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyaframa sahip ana kamerasına, 16 MP çözünürlüğünde 125 derece geniş açılı kamera eşlik ediyor. 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyaframa sahip telefoto kamerasının hemen yanında ise 2 MP çözünürlüğünde ToF sensörü bulunuyor. Yani cihazın arka yüzünde toplamda dört kamera bulunuyor. 

İşlemciden aldığı güç sayesinde 100 Megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebilen Z6 Pro, telefon pazarını hayli hareketlendireceğe benziyor.

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