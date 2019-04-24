Lenovo Z6 Pro tanıtıldı: 100 MP kamerasıyla geliyor!
Bilgisayar sektörünün önde gelen isimlerinden Lenovo, azımsanmayacak bir süredir de telefon pazarına yeni oyuncaklarıyla eşlik ediyor. Son olarak Lenovo Z6 Pro'yu tanıtan şirket, telefon kameralarındaki çıtayı bir üst sınıra çekti, 100 megapiksel kameralı telefonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Lenovo Z6 Pro tanıtıldı. Cihaz pek çok özelliğiyle dikkat çekiyor; ancak özellikle kamera tarafına yeni bir boyut getiriyor. 29 Nisan'da ilk olarak Çin'de satışa sunulması beklenen telefon, 4000 mAh bataryadan enerjisini alıyor. Yani cihaz bir günü çok rahat bir şekilde prizden uzak geçirebiliyor. Dört farklı model ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanan Lenovo Z6 Pro'nun başlangıç modeli 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla geliyor.
Cihazın Çin'de satışa sunulacağı fiyatın TL karşılığı ise yaklaşık 2700 TL. Ancak Türkiye pazarına gelmesi halinde elbette bu fiyatların üzerinde bir Lenovo Z6 Pro ile karşılaşacağımız muhakkak.
Ekran tasarımına geldiğimizde ise damla çentik yapısı dikkat çekiyor. Daha önce Lenovo Z6 Pro'a ait sızan görüntülerde kameranın ekranın içinden çıkan özel bir sürgülü yapıya sahip olacağı düşünülmüştü; ancak telefon bu anlamda standartları zorlamamayı tercih etmişe benziyor.
USB Type-C portunu üzerinde bulunduran Lenovo Z6 Pro, 3.5 mm kulaklık yuvasına da yer vermeyi ihmal etmemiş.
Gelelim telefonun en merak edilen noktası olan kameralarına... 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyaframa sahip ana kamerasına, 16 MP çözünürlüğünde 125 derece geniş açılı kamera eşlik ediyor. 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyaframa sahip telefoto kamerasının hemen yanında ise 2 MP çözünürlüğünde ToF sensörü bulunuyor. Yani cihazın arka yüzünde toplamda dört kamera bulunuyor.
İşlemciden aldığı güç sayesinde 100 Megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebilen Z6 Pro, telefon pazarını hayli hareketlendireceğe benziyor.
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