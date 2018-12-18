Lenovo Z5s tanıtıldı! İşte özellikleri...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
18.12.2018 - 15:01, Son Güncelleme:

Lenovo Z5s tanıtıldı! İşte özellikleri...

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Lenovo Z5s tanıtıldı! İşte özellikleri...

Merakla beklenen Lenovo Z5s tanıtıldı. Özellikle tasarımıyla dikkat çeken Z5s, orta segment telefon piyasasını karıştıracak gibi gözüküyor.

Lenovo'nun yeni akıllı telefonu Z5s tanıtıldı. Fiyat performans oranı ve tasarımıyla dikkat çeken telefon, orta segment kullanıcılarını hedefliyor. 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 6.39 inçlik büyük bir ekrana sahip olan cihaz, Snapdragon 710 işlemci ve 6 GB RAM ile geliyor.

Snapdragon 710 işlemcide yer alan Adreno 616 grafik birimi sayesinde bir önceki nesle göre 62x kat daha fazla renk gösterimi yapabilen Z5s, kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkıyor. 

Lenovo Z5s tanıtıldı İşte özellikleri...

Su damlası olarak adlandırılan ekran tasarımıyla gelen telefonda 3 arka kamera bulunuyor. 16 megapiksellik ana kameraya sahip olan Z5s'in ikinci kamerası 8 megapiksel ultra geniş lense sahipken derinlik sensörü görevi yapan üçüncü kamera ise 5 megapiksel çözünürlüğünde. 16 megapiksellik ön kamera ile gelen cihazın turuncu, siyah ve titanyum mavisi renk seçenekleri bulunuyor.

4 veya 6 GB RAM ve 12 GB depolama seçenekleri bulunan telefona 3300 mAh büyüklüğündeki batarya güç veriyor. 24 Aralık'ta satışa sunulacak olan Lenovo Z5s'in fiyatı 4 GB RAM versiyonu için 1.087 TL, 6 GB RAM versiyonu için ise 1.243 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlara vergilerin dahil olmadığını da belirtelim.

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