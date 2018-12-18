Lenovo Z5s tanıtıldı! İşte özellikleri...
Merakla beklenen Lenovo Z5s tanıtıldı. Özellikle tasarımıyla dikkat çeken Z5s, orta segment telefon piyasasını karıştıracak gibi gözüküyor.
Lenovo'nun yeni akıllı telefonu Z5s tanıtıldı. Fiyat performans oranı ve tasarımıyla dikkat çeken telefon, orta segment kullanıcılarını hedefliyor. 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 6.39 inçlik büyük bir ekrana sahip olan cihaz, Snapdragon 710 işlemci ve 6 GB RAM ile geliyor.
Snapdragon 710 işlemcide yer alan Adreno 616 grafik birimi sayesinde bir önceki nesle göre 62x kat daha fazla renk gösterimi yapabilen Z5s, kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkıyor.
Su damlası olarak adlandırılan ekran tasarımıyla gelen telefonda 3 arka kamera bulunuyor. 16 megapiksellik ana kameraya sahip olan Z5s'in ikinci kamerası 8 megapiksel ultra geniş lense sahipken derinlik sensörü görevi yapan üçüncü kamera ise 5 megapiksel çözünürlüğünde. 16 megapiksellik ön kamera ile gelen cihazın turuncu, siyah ve titanyum mavisi renk seçenekleri bulunuyor.
4 veya 6 GB RAM ve 12 GB depolama seçenekleri bulunan telefona 3300 mAh büyüklüğündeki batarya güç veriyor. 24 Aralık'ta satışa sunulacak olan Lenovo Z5s'in fiyatı 4 GB RAM versiyonu için 1.087 TL, 6 GB RAM versiyonu için ise 1.243 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlara vergilerin dahil olmadığını da belirtelim.
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