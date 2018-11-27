Lenovo da üç kameralı telefonla geliyor
Kasım ayında çıkardığı Z5 Pro ile piyasaya iddialı bir giriş yapan Lenovo bu sefer Z5s adındaki üç kameralı telefonunu piyasaya sürecek. İşte Z5s'in beklenen özellikleri...
Çin Sertifikasyon Kurumu TENAA'da görüntülenen cihaz Lenovo Mobile Business Group Başkan Yardımcısı Chang Chen tarafından onaylandığı gibi Z5s adıyla piyasaya sürülecek.
Arka taraftan bulunan üç kamera ve parmak izi okuyucusu ile gelecek olan telefonda 6.3 inç ekran ve su damlası çentikli tasarımı bulunacak. 3210 mAh pilden beslenen cihazın orta üst segment seviyesinde olacağı öngörülüyor.
Henüz tüm özellikleri açıklanmayan cihazın Aralık ayında tanıtılması bekleniyor.
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