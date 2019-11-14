Lenovo, yeni sunucusu ThinkSystem SE350'yi tanıttı

Toplantıda konuşan Lenovo Türkiye DCG (Data Center Group) Ülke Müdürü Burç San, “Edge Computing” dönüşümü ile gerçek zamanlı veri analitiği ihtiyaçlarına yanıt verebilme adına, pazardaki en inovatif, geleneksel sunucu standartlarının çok altında (neredeyse bir dizüstü bilgisayar büyüklüğünde) çevre şartlarına dayanıklı olarak tasarlanan yeni ürünün teknolojiye damga vuracak bir yenilik olduğunun altını çizdi.

San, piyasaya sunulan yeni sunucu ürünü hakkında şunları söyledi:”ThinkSystem SE350 Edge, IoT ve Edge Computing alanında Lenovo’nun inovasyona bağlılığı doğrultusunda tasarlanmış yeni bir üründür. ThinkSystem SE350 kompakt bir edge sistemi olarak yüksek veri işleme kapasitesiyle, verisini sahada ve gerçek zamanlı olarak işleme ihtiyacı olan kurumlara avantaj sağlayacak. ThinkSystem SE350 aynı zamanda az yer kaplayan ve dayanıklılığıyla dadikkat çekeceğini umduğumuz bir üründür. Globalde “edge computing” pazarı yükselişini sürdürürken, Lenovo olarak ThinkSystem SE350 ürünümüzle attığımız adımın sektörde birçok avantaj getireceğini umuyoruz."





Daha az yer kaplıyor

Yükseklik olarak 1,75 inç (40mm), genişlik olarak 8,1inç(215mm) ve derinlik olarak sadece 14,9 inç (376 mm) olan SE350 normal bir veri merkezi sunucusuna göre çok daha az yer kaplıyor. SE350 alışılageldiği şekliyle çalışma alanından uzakta kalan geleneksel bir veri merkezi için değil, güvenlik ve kapalı kalma süresi ile ilgili sorunları ele almak üzere verilerin üretildiği alana yakın yerlerde bulundurmak üzere tasarlanmış bir ürün olarak sunuluyor. SE350 bu özelliği yanında duvara monte edilebilecek, rafa istiflenebilecek veya rafa monte edilebilecek az yer kaplayan bir sunucu olarak da kurumlara avantaj sağlıyor.

Çevre şartlarına dayanıklı

SE350, çok yer kaplayan sunucu cihazlarının konulabildiği ortamlarda değişen sıcaklıklar, yüksek nem, toz, dar alanda titreşim gibi risklere karşı çok daha dayanıklı bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan sunucu alanının çalışma alanından uzakta olması durumunda bir sorun çıktığında IT uzmanlarının müdahalesi zor olabiliyor. SE350 bu anlamda da kompakt bir sunucu olarak büyük avantaj sağlıyor.

ThinkSystem SE350, Intel’in 256 GB RAM ve 16 TB dahili depolamaya sahip işlemcisine dayanan yüksek performanslı bir sunucu olarak kurumlara sunuluyor. Kablosuz bağlantı da sunan ThinkSystem SE350, kablolu Ethernet, wi-fi ve hücresel LTE dahil olmak üzere birden fazla bağlantı seçeneği sunuyor.