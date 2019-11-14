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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
14.11.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Lenovo, yeni sunucusu ThinkSystem SE350'yi tanıttı

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Lenovo, yeni sunucusu ThinkSystem SE350'yi tanıttı

Lenovo, IoT ve Edge Computing alanında ThinkSystem SE350 Edge isimli yeni ürününü bugün gerçekleştirilen bir toplantıyla basına tanıttı. Toplantıya Lenovo Türkiye DCG (Data Center Group) Ülke Müdürü Burç San ev sahipliği yaptı.

Toplantıda konuşan Lenovo Türkiye DCG (Data Center Group) Ülke Müdürü Burç San, “Edge Computing” dönüşümü ile gerçek zamanlı veri analitiği ihtiyaçlarına yanıt verebilme adına, pazardaki en inovatif, geleneksel sunucu standartlarının çok altında (neredeyse bir dizüstü bilgisayar büyüklüğünde) çevre şartlarına dayanıklı olarak tasarlanan yeni ürünün teknolojiye damga vuracak bir yenilik olduğunun altını çizdi. 

San, piyasaya sunulan yeni sunucu ürünü hakkında şunları söyledi:”ThinkSystem SE350 Edge, IoT ve Edge Computing alanında Lenovo’nun inovasyona bağlılığı doğrultusunda tasarlanmış yeni bir üründür. ThinkSystem SE350 kompakt bir edge sistemi olarak yüksek veri işleme kapasitesiyle, verisini sahada ve gerçek zamanlı olarak işleme ihtiyacı olan kurumlara avantaj sağlayacak. ThinkSystem SE350 aynı zamanda az yer kaplayan ve dayanıklılığıyla dadikkat çekeceğini umduğumuz bir üründür. Globalde “edge computing” pazarı yükselişini sürdürürken, Lenovo olarak ThinkSystem SE350 ürünümüzle attığımız adımın sektörde birçok avantaj getireceğini umuyoruz."

Lenovo, yeni sunucusu ThinkSystem SE350yi tanıttı


Daha az yer kaplıyor 

Yükseklik olarak 1,75 inç (40mm), genişlik olarak 8,1inç(215mm) ve derinlik olarak sadece 14,9 inç (376 mm) olan SE350 normal bir veri merkezi sunucusuna göre çok daha az yer kaplıyor. SE350 alışılageldiği şekliyle çalışma alanından uzakta kalan geleneksel bir veri merkezi için değil, güvenlik ve kapalı kalma süresi ile ilgili sorunları ele almak üzere verilerin üretildiği alana yakın yerlerde bulundurmak üzere tasarlanmış bir ürün olarak sunuluyor. SE350 bu özelliği yanında duvara monte edilebilecek, rafa istiflenebilecek veya rafa monte edilebilecek az yer kaplayan bir sunucu olarak da kurumlara avantaj sağlıyor. 

Çevre şartlarına dayanıklı 

SE350, çok yer kaplayan sunucu cihazlarının konulabildiği ortamlarda değişen sıcaklıklar, yüksek nem, toz, dar alanda titreşim gibi risklere karşı çok daha dayanıklı bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan sunucu alanının çalışma alanından uzakta olması durumunda bir sorun çıktığında IT uzmanlarının müdahalesi zor olabiliyor. SE350 bu anlamda da kompakt bir sunucu olarak büyük avantaj sağlıyor.

ThinkSystem SE350, Intel’in 256 GB RAM ve 16 TB dahili depolamaya sahip işlemcisine dayanan yüksek performanslı bir sunucu olarak kurumlara sunuluyor. Kablosuz bağlantı da sunan ThinkSystem SE350, kablolu Ethernet, wi-fi ve hücresel LTE dahil olmak üzere birden fazla bağlantı seçeneği sunuyor.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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