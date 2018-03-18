Lenovo Veri Merkezi Grubu'nun hedefi ilk 3'e girmek

Teknoloji devi Lenovo yeni oluşturulan ve önemli bir büyüme hedefi koyduğu Data Center (Veri Merkezi) Grubu’na dair gelişmeleri ve hedeflerini düzenlenen basın buluşmasında paylaştı.

Toplantıda konuşan Lenovo Türkiye DCG (Data Center Group) Ülke Müdürü Burç San, Lenovo’nun dönüşümü kapsamında Üç Dalga Stratejisi ile ilerleyişlerini sürdürdüklerini ifade etti. San, şöyle konuştu: ”İlk dalgada, kişisel bilgisayar alanında ölçek, kârlılık ve inovasyon bakımından liderliğimizi sürdürmeye odaklıyız. İkinci dalga olarak mobil ve veri merkezi iş kollarımızı büyüme motorlarına dönüştürmeye odaklandık. Eşzamanlı olarak, yeni teknolojilerin olanak sağladığı fırsatları değerlendirmek için üçüncü dalga olan “Cihaz + Bulut” ve “Altyapı + Bulut” alanlarına odaklanıyoruz. Bu stratejimiz kapsamında, Lenovo içinde yeni bir yapılanmaya gidildi ve Lenovo Data Center Group (DCG) oluşturuldu. Veri merkezi portföyümüz şu anda sunucuları, depolamayı, birleşik ve hiper-birleşik sistemleri, ağ sistemlerini, hyperscale teknolojisini, yazılımları ve hizmetleri kapsıyor.”

Lenovo DCG olarak, müşteri odaklı bir veri merkezi şirketi olduklarını anlatan San, Lenovo’nun müşteri memnuniyeti ve güvenilirlik alanlarında zirvede olduklarını söyledi.

Müşteri memnuniyeti ve güvenilirliği konusundaki liderliklerini sürdürmek istediklerini belirten San, “Lenovo Veri Merkezi Grubu’nda, yalnızca çalışma süresini desteklemekle kalmayıp ek maliyet olarak sonuçlanmayan ürünleri de sunmayı sağlamak için çalışıyoruz. ITIC’nin dünya çapında 750’den fazla şirketin BT yöneticileriyle yaptığı bir ankete dayanan son raporu, Lenovo sunucularının tüm ana akım x86 sunucu tekliflerinde en az plansız kesinti gösterdiğini ortaya çıkardı. Üstelik, ankete katılanların %99’u ezici bir çoğunlukla hizmet ve ürün kalitesine mükemmel dedi. Lenovo ayrıca, Ocak 2015’ten bu yana 8. kez üst üste TBR araştırmasında müşteri memnuniyetinde birinci sırada yer alıyor. Rapor, Lenovo’nun güvenilirlik, performans ve verimlilik konusundaki müşteri beklentilerini karşılama sonucunda en üst düzeyde marka sadakatine sahip olduğunu gösteriyor.” dedi.

Veri merkezi tarafında işlerin beklediklerinden ve hedeflediklerinden de iyi gittiğini belirten Burç San, bu segmentte gelir ve karlılığın sağlıklı bir şekilde arttığına dikkat çekti. Son açıklanan finansal sonuçlara göre senenin son takvim yılı çeyreğinde 1.2 milyar dolarlık gelir elde eden Lenovo DCG, Türkiye’nin de içinde olduğu Avrupa bölgesinde art arda üçüncü çeyrekte de gelir artışı elde etmeyi başardı. Özellikle de yazılım tanımlı altyapı ve hyperscale segmentlerinde 3 kat büyüme rakamlarına ulaştı. Lenovo, geçtiğimiz yıl yeni ThinkSystem ve ThinkAgile çözümleri dahil olmak üzere tarihinin en kapsamlı veri merkezi portföyünü pazara sunmuştu. Lenovo’nun yeni amiral gemisi olan ThinkSystem ve ThinkAgile çözümleri, müşterilerin sürekli artan altyapı ihtiyaçlarını ve insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük zorlukları çözmek için performans, güvenilirlik, esneklik ve güvenlik sağlıyor.

Hedef pazarda ilk 3’te yer almak

Burç San, Lenovo DCG’nin önümüzdeki dönemde de odaklandığı alanlara yatırım yapmaya, karlı büyümeye devam edeceğini açıkladı. San, “Öncelikle amacımız, dünyanın ilk 3 en büyük veri merkezi sağlayan üreticisinden biri olmak. Diğer yandan müşteri memnuniyeti ve güvenilirliği konusundaki liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. Ve 2020 yılı itibariyle dünyanın en hızlı büyüyen ve en büyük Super Computing şirketi olmayı amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Veri merkezi pazarıyla da ilgili bilgiler aktaran San, pazarın yazılım tanımlı veri merkezlerine doğru kayan bir eğilim içinde olduğuna dikkat çekti.

”Başarılı her BT yapısının arkasında esnek ve geleceğe yönelik bir veri merkezi bulunmalı. Böyle bir veri merkezi olmadan dijital yarışta geride kalırsınız” diyen San verilere ilişkin yeni mevzuatın günümüz şirketleri üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle, verilerinizi nerede barındıracağınızı ve işleyeceğinizi belirleyip seçmenin hayati önemine vurgu yaptı. San, “Hibrit bir kurulum ortamı; kritik öneme sahip verilerin şirket içinde saklanmasını sağlıyor. Veri yönetimini ve yönetişimini iyileştiriyor. Ayrıca hibrit yaklaşım ne kadar esnekse, BT çevikliği o kadar artar ve toplam sahip olma maliyeti o oranda düşer. Bu noktada, pazarda artık geleneksel veri merkezi çözümlerindense, yazılım tanımlı veri merkezi çözümlerinin öne çıktığını söyleyebiliriz. Lenovo olarak bu alanda ThinkAgile ile iddiamızı ve farkımızı ortaya koymuş durumdayız” dedi.

Gelecek yatırım planlarında yapay zeka öne çıkıyor

Burç San, toplantıda ayrıca Lenovo’nun yapay zeka ve IoT alanlarındaki hedefleri ve projeleri hakkında da bilgiler paylaştı. San’ın paylaştığı bilgilere göre; Lenovo, dünya çapında sahip olduğu 6 veri merkezi üretim tesisi ve 7 veri merkezi araştırma merkeziyle veri merkezlerinde küresel dönüşümü sağlıyor. Kesintisiz inovasyonla şirketlerin dönüşümüne yardımcı oluyor.

Lenovo DCG’nin geleceğe yatırım ve inovasyon kalemlerinin başında gelen konu ise Yapay Zeka. San, bu konuda da şunları söyledi: “Yeni açtığımız küresel yapay zeka inovasyon merkezlerimiz ve kapsamlı ürün ve hizmet portföyümüzle kritik yapay zeka sistemlerini hayata geçirmekte kararlıyız. Lenovo’nun Veri Merkezi Grubu, Nisan 2017 tarihi itibariyle önümüzdeki 4 sene içerisinde yapay zeka AR-GE çalışmalarına ve girişimlerine 1,2 milyar ABD doları tutarında yatırım yapacak. Şu an yapay zekanın en önemli ticari ya da insani sorunların çözülmesine yardımcı olması için üç yeni yapay zeka inovasyon merkezini işletiyoruz. Diğer yandan IoT da bizim için kritik bir konu. Lenovo olarak, telekomünikasyon ve IoT altyapısını desteklemek üzere müşteri odaklı ve çığır açan yazılım tanımlı çözümler sunmaya yönelik genişleme planımızı da duyurduk. Lenovo olarak yeni kurulan IoT bölümünde, müşterilerin geleneksel uç noktalarını akıllı ve bağlı cihazlara dönüştürmesini sağlıyor ve daha çok üretkenlik ve verimlilik sunmak için bu uç noktaları analitik motorlara dönüştürüyoruz.”