Lenovo Türkiye, EuroLeague resmi sponsoru oldu
Lenovo, Avrupa’da düzenlenen basketbol turnuvası “Turkish Airlines EuroLeague” ve Avrupa'nın önde gelen basketbol yarışması olan “7Days EuroCup” için 2019/20 sezonu resmi sponsoru oldu. Lenovo bu kapsamda sezon boyunca Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko İstanbul’un ülkemizi temsil ettiği tüm EuroLeague maçları ile EuroCup’taki Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen ve Tofaş Bursa maçlarının bölgesel sponsoru olacak.
Lenovo, NBA’den sonra tüm dünyada en çok izlenen, Avrupa’nın üst düzey basketbol organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague ve Avrupa’nın önde gelen basketbol yarışması “7Days EuroCup” için 2019/20 resmi sponsoru oldu. Lenovo bu doğrultuda ayrıca sezon boyunca yapılacak Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko İstanbul’un ülkemizi temsil ettiği tüm EuroLeague maçları ile EuroCup’taki Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen ve Tofaş Bursa’nın yarışacağı maçlarda bölgesel sponsor olacak.
Şirket, aynı doğrultuda geçtiğimiz sezon dünyanın sayılı liglerinden biri olarak kabul edilen ve Avrupa'nın en iyi ligleri arasındaki Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin de ana sponsorluğunu üstlenmişti.
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