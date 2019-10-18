Lenovo şirketler arası bilgisayar oyunları şampiyonası düzenliyor
Teknoloji şirketi Lenovo, Türkiye’de ilk kez şirketler arası bilgisayar oyunları turnuvası düzenliyor. Şirketlerin bireysel ve takım turnuvalarına online olarak katılabilecekleri şampiyonada oyun seçenekleri arasında en popüler oyunlar bulunuyor. 15 Kasım’da başlayacak turnuvanın kayıt süreci başladı. Yarışmanın finali Lenovo’nun Beşiktaş JK ile birlikte hayata geçirdiği 1000 metrekarelik dev oyun alanı Lenovo Game On’da 5 Ocak 2020’de gerçekleşecek.
Teknoloji şirketlerinden Lenovo, Türkiye’de ilk kez şirketler arası bilgisayar oyunları turnuvası gerçekleştiriyor. 15 Kasım 2019 tarihinde başlayacak turnuvanın kayıt süreci başladı.
Turnuvanın şampiyonluk finali ise Lenovo’nun Beşiktaş JK ile hayata geçirdiği oyun alanı Lenovo Game On’da, 5 Ocak 2020 gerçekleşecek.
Şirketlerin bireysel ve takım turnuvaları olarak 2 farklı kategoride yarışabilecekleri şampiyonada Counter Strike Global Offensive, PUBG Mobile, Fifa 2020, Pes 2020, Street Fighter 5, Hearthstone, Dota 2, Age of Empires 2, Clash Royal, NBA 2K20, Rocket League, Apex Legends, Overwatch gibi oyun severlerin en çok ilgi gösterdiği popüler oyun seçenekleri yer alıyor.
Yarışmaya katılmak şirketler bireysel ya da takım olarak başvurularını gerçekleştirmek ve detaylı bilgi almak için aşağıdaki siteyi ziyaret edebilir.
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