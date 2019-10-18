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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.10.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Lenovo şirketler arası bilgisayar oyunları şampiyonası düzenliyor

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Lenovo şirketler arası bilgisayar oyunları şampiyonası düzenliyor

Teknoloji şirketi Lenovo, Türkiye’de ilk kez şirketler arası bilgisayar oyunları turnuvası düzenliyor. Şirketlerin bireysel ve takım turnuvalarına online olarak katılabilecekleri şampiyonada oyun seçenekleri arasında en popüler oyunlar bulunuyor. 15 Kasım’da başlayacak turnuvanın kayıt süreci başladı. Yarışmanın finali Lenovo’nun Beşiktaş JK ile birlikte hayata geçirdiği 1000 metrekarelik dev oyun alanı Lenovo Game On’da 5 Ocak 2020’de gerçekleşecek.

Teknoloji şirketlerinden Lenovo, Türkiye’de ilk kez şirketler arası bilgisayar oyunları turnuvası gerçekleştiriyor. 15 Kasım 2019 tarihinde başlayacak turnuvanın kayıt süreci başladı.

Turnuvanın şampiyonluk finali ise Lenovo’nun Beşiktaş JK ile hayata geçirdiği oyun alanı Lenovo Game On’da, 5 Ocak 2020 gerçekleşecek.

Şirketlerin bireysel ve takım turnuvaları olarak 2 farklı kategoride yarışabilecekleri şampiyonada Counter Strike Global Offensive, PUBG Mobile,  Fifa 2020, Pes 2020, Street Fighter 5, Hearthstone, Dota 2, Age of Empires 2, Clash Royal, NBA 2K20, Rocket League, Apex Legends, Overwatch gibi oyun severlerin en çok ilgi gösterdiği popüler oyun seçenekleri yer alıyor.

Yarışmaya katılmak şirketler bireysel ya da takım olarak başvurularını gerçekleştirmek ve detaylı bilgi almak için aşağıdaki siteyi ziyaret edebilir.

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