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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
08.09.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Lenovo Mirage “Artırılmış Gerçeklik” deneyimine süper kahramanları getiriyor

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Lenovo Mirage “Artırılmış Gerçeklik” deneyimine süper kahramanları getiriyor

Teknoloji devi Lenovo sadece Lenovo Mirage AR platformunda dünyanın en çok sevilen 6 Marvel süper kahramanını oyun severlerle buluşturuyor. MARVEL Dimension of Heroes oyunu ile oyuncular başlıklarını takarak kendi oturma odalarında altı ikonik Marvel Kahramanından birinin karakterine bürünebilecek. Oyun severler orijinal bir Marvel hikayesi içinde kötü adamlarla savaşabilecek.

Lenovo, Star Wars: Jedi Challenges artırılmış gerçeklik oyununun lansmanını takiben yalnızca Lenovo Mirage AR platformunda yer alacak süper kahramanlarını oyuncularla buluşturuyor. MARVEL Dimension of Heroes oyunu ile oyun severler dünyanın en çok sevilen 6 Marvel kahramanı ile buluşacak. Bu yeni, akıllı telefonlarla çalışan artırılmış gerçeklik deneyimi, oyuncuların altı efsanevi Marvel süper kahramanının süper güçlerini kullanarak orijinal bir Marvel hikayesi içinde yer alabilecek. Oyun ayrıca kullanıcılara kötülükleri ile meşhur Marvel’ın süper kötü adamlarını kendi oturma odalarında yenmelerine olanağı veriyor. 

Lenovo Mirage AR başlığı ayrıca hala büyük ilgi görmeye devam eden Star Wars: Jedi Challenges oyununda da yeni Universal kumandaların kullanımını mümkün kılıyor. Bu kumandalar ile oyuncular ışın kılıcı düellolarına katılabiliyor. 

MARVEL Dimension of Heroes oyununda oyuncular Doktor Strange, Kaptan Amerika, Thor, Kara Panter, Kaptan Marvel ve Star-Lord’un efsanevi güçlerini ve silahlarını artırılmış gerçeklik ortamındaki süper kötülere karşı kullanıyor. 

Lenovo Mirage “Artırılmış Gerçeklik” deneyimine süper kahramanları getiriyor

Oyun aşağıdaki üç mod üzerinden oynanabiliyor:

*Oyuncular, karanlık boyutun lordu Dormammu’nun “Süper Kötüler” Loki, İthamkar Ronan, Ultron Prime ve Kış Askeri iş birliği ile yeryüzüne sürpriz bir saldırı gerçekleştirdiği orijinal Marvel hikayesi içinde hikaye modunda oynuyor.

*Hayatta kalma modu oyuncuların oyundaki altı kahramandan birinin karakterine bürünerek akın akın saldıran güçlü düşmanlarını savurmak için güçlerini kullanmalarına olanak sunuyor.

*Son olarak, oyuncular iş birliği modunda bir arkadaşları ile ortak olabiliyor ve her bir oyuncu bir Marvel Kahramanı’nın karakterine bürünerek omuz omuza aynı odada kötülüğe karşı savaşıyor.

Lenovo Mirage AR, akıllı telefon destekli Lenovo Mirage AR başlık seti, iki adet Universal kumanda ve takip ışığı ile birlikte sunuluyor.

 

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