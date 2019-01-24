Lenovo bu kez ekranı katlanabilen tabletiyle geliyor
Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden biri olan Lenovo, bu kez ekranı katlanabilen tabletiyle dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.
Son zamanlarda birçok teknoloji şirketinin katlanabilir telefon patenti aldığını ve kimisinin de seri üretime geçtiğini biliyoruz. Bu kapsamda Çin merkezli teknoloji şirketi Lenovo da bu akımdan geri kalmadı ve esnek ekranlı tabletle bu pazara adım atmaya hazırlanıyor.
Ekranı katlanabilen telefon üreten diğer rakip firmalardan farklı bir ürün ortaya koymak isteyen şirket, bu alanda iddialı olmak istiyor. Flexpai ve Samsung'un sunduğu katlanabilir cihazları geride bırakmak isteyen Lenovo, diğer şirketlere nazaran telefon yerine tablet üretmeyi planlıyor.
Henüz patent aşamasında olan ve yalnızca çizim görselleri ortaya çıkan tabletin ne zaman resmen karşımıza çıkacağı ise bilinmiyor.
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