Lenovo bilgisayar pazarında ipi göğüsleyen isim oldu
Lenovo, IDC finansal sonuçlarına göre 2019 yılının üçüncü çeyreğinde, Türkiye’de %26,7 pazar payına ulaşarak liderliğini sürdürdü. Lenovo, dizüstü bilgisayar segmentinde de geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre pazar payını %12,5 artırarak %31,9 pazar payı ile birinci oldu.
Global kişisel bilgisayar pazarının da %24.4’ünü elinde bulunduran Lenovo, bu alanda dünya çapında birincilik koltuğunu bu dönemde de rakiplerine kaptırmadı.
Lenovo, 45 milyar ABD Doları değerinde bir Fortune 500 şirketidir ve en iyi kullanıcı deneyimini yaratan akıllı cihazlar ve altyapı aracılığıyla Akıllı Dönüşümü yürüten küresel bir marka. Lenovo, akıllı ve bağlantılı ürünlerde dünyanın en geniş portföylerinden birine sahip. Bunlara, akıllı telefonlar (Motorola), tabletler, kişisel bilgisayarlar (Thinkpad, Yoga, Lenovo Legion) ve iş istasyonlarının yanı sıra AR/VR (Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik) cihazları ile akıllı ev / ofis çözümleri dahil.
Lenovo’nun veri merkezi çözümleri (ThinkSystem, ThinkAgile), iş dünyasını ve toplumu değiştiren bağlantılar için bilgi işlem gücü ve kapasite oluşturuyor.
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