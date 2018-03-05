Moto G6'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Varlığını Lenovo'nun çatısı altında sürdüren Motorola'nın yeni görselleri ortaya çıktı. Görsellerde telefonun 7 cm genişliğe ve 15 cm uzunluğa sahip olduğu görülüyor. Orta segment için tasarlanan telefonun, 5.7 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüklü bir ekranı bulunuyor.

Qualcomm Snapdragon 430 işlemcisini kullanan telefon, 3 GB RAM ve 32 GB depolama ile 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı kapasiteli modelleri bulunuyor. Kutusundan Android Oreo işletim sistemi ile çıkacak olan cihazın, 16 Megapiksel çözünürlükte arka kamerası mevcut. Kameranın alt tarafına ise parmak izi okuyucu yerleştirilmiş.