Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Moto G6'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Moto G6'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    05.03.2018 - 10:50 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz günlerde yapılan Mobil Dünya Kongresi'nde Lenovo tarafından tanıtılması planlanan Moto G6'nın yeni görselleri sızdırıldı.

    Varlığını Lenovo'nun çatısı altında sürdüren Motorola'nın yeni görselleri ortaya çıktı. Görsellerde telefonun 7 cm genişliğe ve 15 cm uzunluğa sahip olduğu görülüyor. Orta segment için tasarlanan telefonun, 5.7 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüklü bir ekranı bulunuyor.

     Moto G6nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Qualcomm Snapdragon 430 işlemcisini kullanan telefon, 3 GB RAM ve 32 GB depolama ile 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı kapasiteli modelleri bulunuyor. Kutusundan Android Oreo işletim sistemi ile çıkacak olan cihazın, 16 Megapiksel çözünürlükte arka kamerası mevcut. Kameranın alt tarafına ise parmak izi okuyucu yerleştirilmiş. 

    Etiketler: Moto G6 , Lenova , Motorola , Görseller
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri