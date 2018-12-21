LEGO The Lord of the Rings oyunu bedava oldu
Steam kış indirimleri henüz başlamışken, bazı oyunlar da tamamen bedava dağıtılmaya başladı. Onlardan biri de LEGO The Lord of the Rings oyunu oldu.
Humble Bundle, geçtiğimiz hafta LEGO The Hobbit oyununu ücretsiz olarak dağıtmıştı. Bu hafta ise sıra bir diğer oyunda, yani LEGO The Lord of the Rings'te! Platform, hikayenin devamlılığını göz önüne alarak sırayla oyunları bedava yapmış durumda.
Frodo’nun yüzüğü yok etmek için yola çıkmasıyla başlayan macerada Aragorn, Gandalf, Legolas, Gimli, Boromir, Sam, Merry ve Pippin ona katılarak Yüzük Kardeşliği’ni oluşturuyor. Sonrasında ise Doom Dağına kadar devam edecek mücadele başlıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle