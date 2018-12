LEGO The Lord of the Rings oyunu bedava oldu

Humble Bundle, geçtiğimiz hafta LEGO The Hobbit oyununu ücretsiz olarak dağıtmıştı. Bu hafta ise sıra bir diğer oyunda, yani LEGO The Lord of the Rings'te! Platform, hikayenin devamlılığını göz önüne alarak sırayla oyunları bedava yapmış durumda.

Frodo’nun yüzüğü yok etmek için yola çıkmasıyla başlayan macerada Aragorn, Gandalf, Legolas, Gimli, Boromir, Sam, Merry ve Pippin ona katılarak Yüzük Kardeşliği’ni oluşturuyor. Sonrasında ise Doom Dağına kadar devam edecek mücadele başlıyor.