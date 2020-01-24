Legends of Runeterra açık beta dönemi başlıyor

Riot Games, yeni oyunlarından Legends of Runeterra için kapalı beta dönemini atlayıp doğrudan açık beta dönemine geçiş yapıyor. Bu kapsamda 24 Ocak saat 22.00'da açık beta resmi olarak başlayacak ve LoR'a dileyen herkes ücretsiz olarak erişebilecek.

Açık beta döneminde yeni bir dereceli modu, sosyal panel ve arkadaşlara meydan okuma özelliği kart oyunu severlerle buluşacak. Ayrıca oyunun kişiselleştirilmesi için üç yeni muhafız ve altı yeni oyun tahtası da eklendi. Ek olarak 20'den fazla kart da güncellendi. Açık betadan sonra oyuncuların hesapları sıfırlanmayacak ve bu süreçte kazandıkları içerikleri koruyacaklar. Ayrıca 20 Ocak öncesi ön kayıt yaptıran her oyuncu, oyunun resmi çıkışında özel bir muhafız olan Ay Şaşkını Poro kazanacak.

LoR 2020 yılında hem PC'de hem de mobil cihazlarda piyasaya sürülecek ve platformlar arasında oynanabilir olacak.