League of Legends'i izleyenlerin sayısında ciddi yükseliş
Oyunları oynamak değil, artık izlemek moda. Özellikle de konu e-spor olduğunda koca bir stadyum dolusu insanın çılgınlar gibi koltuklarına geçip bir futbol maçı izler gibi e-spor karşılaşmalarını izlemesi artık kimseyi şaşırtmıyor. e-spor dendiğinde akla gelen ilk isim ise hiç şüphesiz League of Legends oyunundan başkası değil ve bu oyunu oynayanlardan öte izleyenlerin sayısında ciddi bir yükseliş söz konusu.
League of Legends oyuncular arasında fırtına gibi esmeye devam ediyor; oyunu sadece oynayanlar değil izleyenlerin sayısında dahi ciddi bir artış göze çarpıyor.
Bu kapsamda League of Legends (LOL), Kasım ayında %100'lük izlenme artışı elde etti. 1 Ekim tarihinde başlayıp 3 Kasım tarihinde sona eren Güney Kore'de gerçekleşen League of Legends 2018 Dünya Şampiyonası sonrası, şampiyona süresince kaydedilen anların sosyal video platformlarına yüklenmesiyle LOL, Kasım ayındaki izlenme sayısını bir önceki aya göre 2'ye katladı.
Ekim ayında toplamda 123 milyon izlenmeye sahip olan LOL, Kasım ayında bu sayıyı 2 katından da fazla olan 252 milyonluk sayıya çıkardı.
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