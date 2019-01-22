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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.01.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

League of Legends'a 2019 sezonunda yepyeni özellikler geliyor

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League of Legends'a 2019 sezonunda yepyeni özellikler geliyor

Dünya genelinde 100 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 4 milyon oyuncusu bulunan League of Legends’da, 2019 sezonunda hayata geçirilen yeniliklerle dikkat çekecek.

League of Legends’da oyuncuların heyecanla beklediği 2019 sezonu 24 Ocak 2019 tarihinde başlıyor. Bu sezon oyuncuları birçok yenilik, dereceli sisteminde köklü değişimler ve oyun modlarında yeni heyecanlar bekliyor.

Yeni bir özellik: Konuma göre yerleştirme

Dereceli sezonu geçmiş sezonlardan farklı olarak 3 mevsim olarak oyuncularla buluşuyor. Oyuncular her sezon sonunda farklı bir dereceye sahip olacak, bu sayede oyuncular gelişimlerini çok daha rahat takip edebilecekler ve sene sonunda çok daha fazla ödüle kavuşma şansı bulmuş olacaklar.

Önceki sezonlarda oyuncuların tek bir derecesi bulunuyordu, bu yüzden oyuncular “Sık oynamadıkları rollerde” maçlar oynadıklarında, roldeki seviyelerinden daha yukarıda veya aşağıda bir eşleştirmeyle karşılaşabiliyorlardı. Yeni sezonda, bu durumu değiştirecek yeni bir özellik devreye giriyor: Konuma göre yerleştirme. Oyuncular artık dereceli karşılaşma aratırken seçtikleri roldeki “Derecelerine” göre bir eşleştirmeye sahip olacaklar ve profillerinde de hangi rolde ne seviyede olduklarını takip edebilecekler.

Dereceli aşamaları ve yeni aşamalar: Demir ve Üstatlık

Yine geçtiğimiz sezonlarda gözlemlenen bir konu, dereceli sıraların bazı aşamalarında çok fazla oyuncunun yer aldığı yönündeydi. Bu da aynı aşamanın en altıyla üstü arasında gözle görülür oyun seviyesi farkları olduğunu gösterdi. Bu durumu daha iyi bir hale getirmek için bu sene iki farklı değişim söz konusu. Öncelikle artık her aşama beş değil, dört kümeden oluşacak. Bununla birlikte en alt aşama olarak artık Bronz yerini Demir’e bırakacak, Ustalık ve Şampiyonluk seviyeleri arasındaysa yeni aşama olan Üstatlık aşaması 2019 sezonunda oyuncularla buluşacak.

Yeni deneyimler ve Marvel işbirliği ile yepyeni hikayeler

Bu sene LoL oyuncuları yine birbirinden eğlenceli oyun modlarıyla buluşma fırsatı yakalayacaklar. RURF ve Merkez Baskını oyun modları 2019 sezonunda oyuncularla buluşacak, deneysel oyun modları ise sene boyunca farklı sürprizlerle gelişmeye devam edecekler. 

Lol evreni ve şampiyonların hikayeleri her zaman oyuncuların ilgisini en çok çeken konulardan biri. Riot Games, yarattığı sıra dışı karakterlerle tüm dünyada büyük ilgi gören Marvel ile yeni bir işbirliğine imza atmıştı. Bu kapsamda, League of Legends şampiyonlarının hikayeleri çizgi romana uyarlanacak ve bu formatta oyuncularla buluşacak. 2019 sezonu boyunca yepyeni sayılar LoL oyuncularının karşısına çıkacak.

Değişmeyen tek şey eğlence

Bu sezon birçok yenilik olmasına rağmen, değişmeyen tek şey rekabet, eğlence ve oyun oynamanın verdiği keyif olacak. Riot Games, herkesi yepyeni tecrübeler yaşamak üzere 2019 sezonunda League of Legends’a bekliyor.

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