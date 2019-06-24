League of Legends yasaklandı! Sebebi ise...
Dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan League of Legends (LoL) için yasak kararı çıkarıldı. İran ve Suriye'de bu yasak kararının alınmasındaki en önemli etken bakın ne oldu?
ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerginlik espora sıçradı. İran geçtiğimiz günlerde ABD İHA’sını vurdu. Bunun üstüne cevap vermesi beklenen ABD daha önce görülmemiş bir yaptırım uygulama kararı aldı. Hükümet, son yılların popüler yapımlarından League of Legends oyununu İran ve Suriye’de yasaklama kararı aldı. Böylelikle espor arenasında ilk kez böyle bir olay yaşanmış oldu.
League of Legends için yasak kararı çıkartıldı. Suriye ve İran sınırları içinde yasaklanan oyuna erişim artık mümkün değil. Forumlara ve Reddit’e bakıldığında oyun, şu anda sadece Suriye ve İran’da yasaklanmış gibi görünüyor. Doğal olarak oyuncular, yasağı aşmak için VPN kullanıyor fakat bu durumda da normalden çok daha yüksek bir ping değeri alıyor.
League of Legends sunucularına erişimin tekrar ne zaman sağlanacağı ise belirsiz.
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