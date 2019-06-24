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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.06.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

League of Legends yasaklandı! Sebebi ise...

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League of Legends yasaklandı! Sebebi ise...

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan League of Legends (LoL) için yasak kararı çıkarıldı. İran ve Suriye'de bu yasak kararının alınmasındaki en önemli etken bakın ne oldu?

ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerginlik espora sıçradı. İran geçtiğimiz günlerde ABD İHA’sını vurdu. Bunun üstüne cevap vermesi beklenen ABD daha önce görülmemiş bir yaptırım uygulama kararı aldı. Hükümet, son yılların popüler yapımlarından League of Legends oyununu İran ve Suriye’de yasaklama kararı aldı. Böylelikle espor arenasında ilk kez böyle bir olay yaşanmış oldu.

League of Legends için yasak kararı çıkartıldı. Suriye ve İran sınırları içinde yasaklanan oyuna erişim artık mümkün değil. Forumlara ve Reddit’e bakıldığında oyun, şu anda sadece Suriye ve İran’da yasaklanmış gibi görünüyor. Doğal olarak oyuncular, yasağı aşmak için VPN kullanıyor fakat bu durumda da normalden çok daha yüksek bir ping değeri alıyor.

League of Legends sunucularına erişimin tekrar ne zaman sağlanacağı ise belirsiz.

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