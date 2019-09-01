League of Legends Türkiye Büyük Finali’nde şampiyon belli oldu
Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi’nde 2019 Yaz Mevsimi’nin en iyisi belli oldu. Espor tutkunlarını Riot Games Espor Sahnesi’nde buluşturan ve 1 milyona yakın izleyicinin ekranlardan takip ettiği büyük finalin sonunda kupanın sahibi, rakibini 3-2’lik skorla mağlup eden Royal Youth oldu.
Bu yıl Riot Games Espor Sahnesi’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı finalin sonunda kupaya uzanan takım, kıran kırana geçen karşılaşmayı 3-2’lik skorla kazanan Royal Youth oldu. Tansiyonun bir an olsun düşmediği final mücadelesinde, TBF tarihinde ilk kez final serisi 5 maça kadar uzadı.
Riot Games Türkiye tarafından bu yıl yedinci kez gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en büyük espor etkinliklerinden olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali’nde yıldızlar, şampiyonluk için mücadele etti.Bahçeşehir SuperMassive ile Royal Youth arasında geçen zorlu mücadelede Royal Youth, geriden gelerek başladığı final serisinde son düzlükte rakibini geçerek şampiyonluk ipini göğüsledi.
Büyük Final günü Riot Games Espor Sahnesi 1.000’den fazla League of Legends ve espor tutkununu ağırlarken, Sahne’nin yanında kurulan festival alanı da 2 binden fazla espor tutkununu sabahın erken saatlerinden itibaren bir araya getirdi. Tüm gün devam eden aktivitelerle Büyük Final heyecanını doyasıya yaşayan ziyaretçiler, festival alanında LoL ve LoLespor dünyasının tanıdık yüzleriyle bir araya geldi. Ayrıca YouTube, Twitch ve Facebook üzerinden yapılan canlı yayınlarla 1 milyona yakın kişi de bu büyük heyecana ekranları başında ortak oldu.
Royal Youth Avrupa biletini aldı
League of Legends Dünya Şampiyonası 2019'da Avrupa'ya geri döndü. Büyük finalden galibiyetle ayrılan Royal Youth, Ekim ayında Berlin’de başlayacak ve 10 Kasım’da Paris’te noktalanacak League of Legends Dünya Şampiyonası’nda, bilinen adıyla Worlds’de ülkemizi temsil edecek.
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