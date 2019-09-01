League of Legends Türkiye Büyük Finali’nde şampiyon belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriLeague of Legends Türkiye Büyük Finali’nde şampiyon belli oldu
GeriTeknoloji League of Legends Türkiye Büyük Finali’nde şampiyon belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
01.09.2019 - 09:08, Son Güncelleme:

League of Legends Türkiye Büyük Finali’nde şampiyon belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
League of Legends Türkiye Büyük Finali’nde şampiyon belli oldu

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi’nde 2019 Yaz Mevsimi’nin en iyisi belli oldu. Espor tutkunlarını Riot Games Espor Sahnesi’nde buluşturan ve 1 milyona yakın izleyicinin ekranlardan takip ettiği büyük finalin sonunda kupanın sahibi, rakibini 3-2’lik skorla mağlup eden Royal Youth oldu.

Bu yıl Riot Games Espor Sahnesi’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı finalin sonunda kupaya uzanan takım, kıran kırana geçen karşılaşmayı 3-2’lik skorla kazanan Royal Youth oldu. Tansiyonun bir an olsun düşmediği final mücadelesinde, TBF tarihinde ilk kez final serisi 5 maça kadar uzadı. 

Riot Games Türkiye tarafından bu yıl yedinci kez gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en büyük espor etkinliklerinden olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali’nde yıldızlar, şampiyonluk için mücadele etti.Bahçeşehir SuperMassive ile Royal Youth arasında geçen zorlu mücadelede Royal Youth, geriden gelerek başladığı final serisinde son düzlükte rakibini geçerek şampiyonluk ipini göğüsledi. 

Büyük Final günü Riot Games Espor Sahnesi 1.000’den fazla League of Legends ve espor tutkununu ağırlarken, Sahne’nin yanında kurulan festival alanı da 2 binden fazla espor tutkununu sabahın erken saatlerinden itibaren bir araya getirdi. Tüm gün devam eden aktivitelerle Büyük Final heyecanını doyasıya yaşayan ziyaretçiler, festival alanında LoL ve LoLespor dünyasının tanıdık yüzleriyle bir araya geldi. Ayrıca YouTube, Twitch ve Facebook üzerinden yapılan canlı yayınlarla 1 milyona yakın kişi de bu büyük heyecana ekranları başında ortak oldu.  

Royal Youth Avrupa biletini aldı 

League of Legends Dünya Şampiyonası 2019'da Avrupa'ya geri döndü. Büyük finalden galibiyetle ayrılan Royal Youth, Ekim ayında Berlin’de başlayacak ve 10 Kasım’da Paris’te noktalanacak League of Legends Dünya Şampiyonası’nda, bilinen adıyla Worlds’de ülkemizi temsil edecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?