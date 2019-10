League of Legends (LOL) mobile ne zaman çıkacak?

League of Legends (LOL), mobil versiyonuyla oyunseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. PUBG Mobile ile beraber önemli başarılar elde eden Tencent ve e League of Legends yapımcısı Riot’un ortak projesi olan LOL mobile versiyonu kısa bir süre sonra oyunseverlerle buluşacak. . Oyunun alpha kayıtlarının birkaç ay içinde başlaması beklenirken tam sürümünün 2020’nin ortalarına doğru, konsollara ise 2020’nin sonuna doğru çıkması bekleniyor.



LOL'ÜN YENİ MOBİL OYUNU: LEGENDS OF RUNETERRA

Riot Games, oynanışı beceri ve yaratıcılık gerektiren yeni kart oyunu Legends of Runeterra’yı (LoR) duyurdu. League of Legends dünyasında geçen LoR, oynaması ücretsiz bir stratejik kart oyunu. LoL'ün sembolleşmiş şampiyonlarını ve Runeterra'nın çeşitli bölgelerinden gelen yepyeni karakterleri içeren kartların her biri, özgün bir tarza sahip ve stratejik bir avantaj sunuyor. Dinamik ve değişken bir çatışma sistemine sahip LoR’da oyuncular çeşitli yollardan kart kazanabiliyor. Oyuncular, ücretsiz seçenekler haricinde istedikleri bir kartı doğrudan oyun içi alışveriş birimini kullanarak ücretli olarak da satın alabilecek.



Şu anda ön kayıt aşamasında olan LoR, 2020'de hem PC'ye hem de mobil cihazlarda oynanabilecek.