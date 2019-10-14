'Lazer Sensör' şüphelilere göz açtırmayacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri'Lazer Sensör' şüphelilere göz açtırmayacak
GeriTeknoloji 'Lazer Sensör' şüphelilere göz açtırmayacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 14.10.2019 - 07:15, Son Güncelleme:

'Lazer Sensör' şüphelilere göz açtırmayacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Lazer Sensör' şüphelilere göz açtırmayacak

Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından hazırlanan projeyle "zehirli, narkotik ve patlayıcı maddeleri" lazer sensör sistemiyle uzaktan tespit edebilmeyi hedefliyor.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. İsmail Bayraklı ve ekibi 2017'de başladıkları projeyle zehirli, narkotik ve patlayıcı maddeleri lazer sensörü sistemi yardımıyla 15 metre mesafeden buluyor. Ekip, bu mesafeyi 500 metre ve üzerine çıkarmayı amaçlıyor. 

Lazer sistemi, insan trafiğinin yoğun olduğu yerlerde, otomobillerde, otobüslerde, havalimanlarında ve sınır kapılarında çalışarak emniyet mensuplarına bilgi verecek. Böylece birçok olumsuz olayın da önüne geçilmiş olacak.

Bayraklı, yaptığı açıklamada, "Eser Miktarındaki Moleküllerin Güvenli Bir Noktadan Algılanmasını Sağlayan Sensör Tasarımı ve Geliştirilmesi" ismini verdikleri projeyle bir yere gizlenmiş herhangi bir tehlikeli, zararlı veya narkotik maddelerin ortaya çıkartılmasıyla ilgili bir sensör geliştirdiklerini söyledi.

Lazer tabanlı sensör için özel bir sistem geliştirdiklerini söyleyen Bayraklı, laboratuvarlarında mevcut olan sistemin daha da geliştirmek için çaba sarfettiklerini dile getirerek, sistem üzerinde yaklaşık 15 yıldır çalıştığına da dikkati çekti.

Bayraklı, "İki TÜBİTAK projesini de başarıyla tamamladık. Bu projelerde eser miktardaki molekülleri lazer sistemle analiz edebiliyoruz. Bu projeler başarılı bir şekilde tamamlandı. Şu anda yapılmış olan projelerimizle 10-15 metreye kadar bulabiliyoruz. Bunu 500 metre ve üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulunarak lazerin sadece ilgili aranan maddeyi tanıyacağını ve aynı anda etkileşime geçerek sistemin alarm vereceğini ifade etti.

Lazer Sensör şüphelilere göz açtırmayacak

"Bu sistemle güvenlik güçlerimiz çok rahat edecek"

Sistemin daha çok havalimanlarında, polis kontrol noktalarında ve insan trafiğinin yoğun olduğu yerlerde rahat bir şekilde kullanılacağını anlatan Bayraklı, şöyle devam etti:

"Sistem, insanları rahatsız edecek, zarar verecek veya tedirgin edecek bir özelliğe sahip değil. Zaten lazerimiz görünmeyen bir bölgede olacak. Biz böyle bir sistemi tasarlarken insan sağlığına da dikkat ettik. Sistemimiz çok hızlı çalışıyor. Saniyenin binde 1'i gibi kısa bir sürede alanın tamamı taranmış olacak. Sistem sürekli çalışacağı için tehlike anında veya istenmeyen bir durumda gerekli birimleri uyaracak. Sistemimiz hızlı geçen bir arabayı bile çok rahat tarayabilecek. Güvenlik güçlerinin arabayı durdurmasına bile gerek kalmayacak. Dolayısıyla güvenlik güçlerinin bir noktada araçları durdurup aramasına da gerek kalmayacak. Bu sistemle güvenlik güçlerimiz çok rahat edecek. Sistem çok hassas. 1 milyon insanın olduğu bir alanda bir insanın üzerinde sıkıntılı ve tehlikeli bir durum varsa bile sistem bu kişiyi seçebilecek hassasiyette ve seçicilikte."

Bayraklı, sensörün sisteme entegresinden sonra narkotik köpeklerin de kullanılmayacağını aktardı.

Köpeklerin narkotik maddeyi bulabilmesi için aracın içerisine girmesi ve araması taraması gerektiğini aktaran Bayraklı, "Lazer sensör sisteminde böyle bir durum olmayacak. Aracın, sistemin mesafesine girmesiyle zaten sistem otomatik devreye girerek aracı arayacak. Orada yabancı, zehirli veya narkotik madde olup olmadığını tespit edecek. Uzaktan, herhangi bir temas olmadan ve risk içermeden hiç kimsenin hayatını tehlikeye atmadan ele geçirilmiş olacak." diye konuştu.

Disney ile Hitachi Vantara arasında sürpriz işbirliğiHitachi Vantara ile Disney arasında sürpriz bir işbirliği açıklandı. Disney, Florida'da bulunan Walt Disney World Resort ile Kaliforniya'daki Disneyland özelinde artık sensörler aracılığıyla ziyaretçileri yakınen takip edecek, ziyaretçilerin etkileşimini analiz edip Disney'e sunacak. Böylece Disney, merkezinde bulunan makinelerin arızalanma durumunu gerçek zamanlı olarak takip edebilirken, ziyaretçilerin sevdikleri oyun makinelerinin sorunsuz bir şekilde hizmet vermesi sağlanacak.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?