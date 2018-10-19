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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
19.10.2018 - 07:05, Son Güncelleme:

Larry Page destekli uçan araçlar yakında göklerde

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Larry Page destekli uçan araçlar yakında göklerde

Google'ın 1 numaralı ismi Larry Page'in üçüncü uçan araba şirketi, ilk aracını 2019'da satışa sunacak!

Larry Page tarafından desteklenen uçan araçlarından biri olan Opener hakkında yeni haberler duyulmaya başlandı. Opener, helikopter ve dronlara benzer dikey kalkış ve iniş (VTOL) mantığında çalışıyor. Şirket, bu araçların bir gün toplu taşıma şeklinde kullanılabilecek kadar ucuz olacağı fikrine inanıyor.

Opener'ın teknik danışmanı ve eski Google yöneticisi Alan Eustace, VTBC şirketinin karşılaştığı güçlükler hakkında CNBC'ye konuştu. Görüşüne göre en büyük engel yönetmelikler. Şirketin ilk aracı BlackFly gelecek yıl satışa çıkacak olsa da, yalnızca ABD'nin kırsal bölgelerinde uçabilecek. Uzmanlara göre, bu VTOL uçaklarının şehirlerde uçabilmesi için bir kaç yıl daha gerekli.

BlackFly ultra hafif bir uçak, bu nedenle pilotluk lisansı gerektirmiyor. Şirkete göre, pilot olmayanlar tarafından uçurulabilecek kadar basit, aracı yönetmek için yalnızca bir joystick yeterli oluyor. Araç 2 metre ve 110 kiloya kadar bir kişiyi taşıyabilecek.

Ayrıca diğer birçok elektrikli araç girişiminin aksine, Opener'ın finansman konusunda endişelenmesi de gerekmiyor. Şirket Larry Page'den "özel yatırım" alıyor. Böylece şirket "öngörülebilir gelecek için" fon yaratmaya efor sarf etmek yerine inovasyona odaklanabiliyor.

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