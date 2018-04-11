Laptop kapağını kapatınca uyku moduna geçsin istemiyorsanız...
Laptop'unuzun kapağını kapattığında uyku moduna geçmesini istemiyorsanız, bunu çözümü oldukça basit!
Laptopunuzu masaüstü PC'lerden ayıran en önemli özelliği, onu istediğiniz yere rahatça götürüp kullanabilmeniz. Ancak laptopları evde de kullanabiliyoruz, hatta bir monitör, klavye ve fare bağlayarak masaüstü bilgisayara dönüştürebiliyoruz.
Ancak küçük de olsa bir sorun var: Windows, laptopun kapağını kapattığınızda varsayılan olarak onu uyku moduna alıyor. Bu yüzden laptopunuzu ikinci monitör olarak kullanmak istemiyorsanız bile, kapağı açık tutmanız gerekiyor.
Bu "sorunun" basit bir çözümü var.
Laptop Uyanıkken Laptop Kapağını Kapatmak
Kapağı kapattığınızda Windows'un ne yapacağını değiştirmek için bir güç ayarını değiştirmeniz gerekiyor.
1. Ekranın sağ alt köşesinde pil simgesini bulun ve üzerine sağ tıklayın. Açılan menüden Güç Seçenekleri'ne tıklayın.
2. Güç Seçenekleri menüsünde Kapak kapatıldığında yapılacakları seçin üzerine tıklayın.
3. Güç ve uyku düğmesine yönelik bazı seçenekler göreceksiniz. Kapağı kapattığımda başlığı altında, Fişe takılıyken bölümünde bulunan açılır kutucuğu kullanın ve Hiçbir şey yapma'yı seçin.
4. Değişiklikleri Kaydet düğmesine basın.
Artık laptopun kapağını kapattığınızda bile çalışmaya devam edecek. İşlevi sadece cihaz fişteyken geçerli olacak biçimde ayarlardık. Kapak, pilde çalışırken kapatıldığında laptopunuzun uyku moduna geçmesi daha yerinde olacaktır, çünkü Windows'u kapatmadan kapağı kapatır ve çantanıza koyarsanız, cihaz aşırı ısınabilir ve hasar görebilir.
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