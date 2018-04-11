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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
11.04.2018 - 09:27, Son Güncelleme:

Laptop kapağını kapatınca uyku moduna geçsin istemiyorsanız...

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Laptop kapağını kapatınca uyku moduna geçsin istemiyorsanız...

Laptop'unuzun kapağını kapattığında uyku moduna geçmesini istemiyorsanız, bunu çözümü oldukça basit!

Laptopunuzu masaüstü PC'lerden ayıran en önemli özelliği, onu istediğiniz yere rahatça götürüp kullanabilmeniz. Ancak laptopları evde de kullanabiliyoruz, hatta bir monitör, klavye ve fare bağlayarak masaüstü bilgisayara dönüştürebiliyoruz.

Ancak küçük de olsa bir sorun var: Windows, laptopun kapağını kapattığınızda varsayılan olarak onu uyku moduna alıyor. Bu yüzden laptopunuzu ikinci monitör olarak kullanmak istemiyorsanız bile, kapağı açık tutmanız gerekiyor.

Bu "sorunun" basit bir çözümü var.

Laptop kapağını kapatınca uyku moduna geçsin istemiyorsanız...

Laptop Uyanıkken Laptop Kapağını Kapatmak

Kapağı kapattığınızda Windows'un ne yapacağını değiştirmek için bir güç ayarını değiştirmeniz gerekiyor.

1. Ekranın sağ alt köşesinde pil simgesini bulun ve üzerine sağ tıklayın. Açılan menüden Güç Seçenekleri'ne tıklayın.

2. Güç Seçenekleri menüsünde Kapak kapatıldığında yapılacakları seçin üzerine tıklayın.

3. Güç ve uyku düğmesine yönelik bazı seçenekler göreceksiniz. Kapağı kapattığımda başlığı altında, Fişe takılıyken bölümünde bulunan açılır kutucuğu kullanın ve Hiçbir şey yapma'yı seçin.

4. Değişiklikleri Kaydet düğmesine basın.

Artık laptopun kapağını kapattığınızda bile çalışmaya devam edecek. İşlevi sadece cihaz fişteyken geçerli olacak biçimde ayarlardık. Kapak, pilde çalışırken kapatıldığında laptopunuzun uyku moduna geçmesi daha yerinde olacaktır, çünkü Windows'u kapatmadan kapağı kapatır ve çantanıza koyarsanız, cihaz aşırı ısınabilir ve hasar görebilir.

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