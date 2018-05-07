Landing Pad programıyla Silikon Vadisi’ne gidecekler!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
07.05.2018 - 18:23, Son Güncelleme:

Landing Pad programıyla Silikon Vadisi’ne gidecekler!

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Landing Pad programıyla Silikon Vadisi’ne gidecekler!

StartersHub’ın 3S Landing Pad programıyla Silikon Vadisi’ne götüreceği girişimler belli oldu.

3S Landing Pad programı ile 21 Mayıs itibarıyla Silikon Vadisi'ne gidecek startup'lar seçildi. Global vizyonuyla erken aşama teknoloji girişimlerini hızla büyüyen başarılı şirketlere dönüştürmek için gerekli yatırım, strateji ve iş geliştirme desteği sunan StartersHub, 20’den fazla ülkede faaliyet gösteren girişimcilik platformu Startupbootcamp ve beş üniversitenin bir araya gelerek oluşturduğu KOSGEB destekli uluslararası kuluçka merkezi Starcamp iş birliğiyle hayata geçirilen 3S Landing Pad’in başvuru döneminde, 3 ay boyunca 12 farklı şehirde 300’den fazla büyüme aşamasındaki girişimle birebir görüşme yapıldı. Başvuru ön koşulu olarak halihazırda satış yapan ve global pazara açılmaya hazır olan girişimlere odaklanan programa 58 ülkeden 550’nin üzerinde başvuru geldi ve aralarından seçilen 32 girişim, 3S Landing Pad Seçim Günleri etkinliğine davet edildi.

StartersHub'ın son üç yılda binlerce girişimciye dokunduğunu hatırlatan StartersHub Yönetici Direktörü Çiğdem Toraman, 3S Landing Pad’in küresel ölçekte faaliyet göstereceğine dikkat çekti ve ekledi: “3S Landing Pad başvurularını açtığımız ocak ayından itibaren tüm dünyadan halihazırda gelir elde eden ileri aşama yüzlerce startup’la tanışma fırsatı bulduk. Bu startup’ların ortak ihtiyaçları daha hızlı ve kalıcı büyüme için atılması gereken adımları deneyimlemek ve bu adımları hayata geçirmek için gereken yatırımı almak. Bu amaçla, program ortaklarımızla birlikte Silikon Vadisi’nde birbirinden değerli mentorlar ve yatırımcılarla çalışma fırsatı bulacağız. Hedefimiz, seçtiğimiz startup’ların mevcut pazarlarında yakaladıkları başarıyı Amerika’da da göstermelerini ve globalleşme adına doğru adımları atmalarını sağlamak.”

3S Landing Pad’in Türkiye ve bölgede girişimcilik ekosisteminde şu ana kadar bir örneği bulunmayan bir ölçeklendirme ve uluslararasılaştırma projesi olduğunu kaydeden Starcamp Uluslararası Kuluçka Merkezi Yöneticisi Aydın Bırık, Starcamp olarak proje çerçevesinde Silikon Vadisi programlarının destekçisi olmaktan gurur duyduklarını belirtti ve ekledi: “3S Landing Pad fikir aşamasından itibaren çok heyecan duyduğumuz bir ortaklık. Kabul edilen tüm ekipleri şimdiden tebrik ediyorum. Ofisleriniz, eğitmenleriniz ve potansiyel yatırımcılarınız hazır, mentorlarınız ile birlikte dört gözle sizleri bekliyoruz. Silikon Vadisi’nde başlayacak olan, beraber geçireceğimiz ölçeklenme yolculuğunda şimdiden herkese başarılar dilerim.”

İşte StartersHub 3S Landing Pad programına katılmaya hak kazanan girişimler: 

Buck.ai, derin öğrenme yöntemleri kullanarak, tedarik zincirinde öngörüye dayalı tam otomasyon ile maksimum verimlilik sağlayan yapay zeka yazılımı

Cabture, taksi yolcularının ihtiyaç duyabilecekleri içerik, servis ve hizmetleri sunan “akıllı yolculuk” uygulaması ve ekran platformu

Codela, yazılımcıların iş görüşmelerine en doğru şekilde hazırlanmalarını sağlarken, şirketlere de programlama yeteneklerine göre uygun yazılımcı adaylarına ulaşmalarını sağlayan servis tabanlı platform

Delphisonic, demir yolları başta olmak üzere tüm mekanik sistemlerde yaşanacak arızaları yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri ve telemetri teknolojilerini kullanarak önceden bildiren gerçek zamanlı önleyici bakım sistemi

GradTrain, 150 ülkeden kullanıcısıyla öğrenci adaylarını en uygun üniversiteye yerleştirmeye destek veren yapay zeka ile güçlendirilmiş rehberlik platformu

KOMPAS, coğrafi mekansal tüketim alışkanlıklarını yapay zeka ve makine öğrenimi ile analiz ederek doğru hedef kitleye kişiselleşmiş reklam ve hizmet sunan yeni nesil şehir rehberi uygulaması

Kuan Intelligence, blockchain altyapısıyla işletmelerin bir gün gibi kısa bir sürede maksimum güvenlikle uluslararası para transferlerini gerçekleştirebilmesini sağlayan bir ödeme platformu

Mall IQ, sadakat programları, perakende, e-ticaret uygulamaları ve bankalar için, özellikle GPS'in çekmediği AVM gibi alanlarda sadece mobil telefon kullanarak, kullanıcıların alışveriş alışkanlıklarına ışık tutan konum tabanlı etkileşim ve analitik platformu

Optiyol tedarik zincirinin stratejik, taktiksel ve operasyonel kademelerinde yaşanan sorunları matematiksel iyileştirme modelleri ve algoritmaları ile çözen yazılım

Publicfast, geliştirdikleri benzersiz algoritmalarla, markaları kampanyalarına özel en iyi geri dönüş alabilecekleri doğru blogger’lar ile buluşturan pazarlama ve reklam platformu

Sensfix, belediyelerin ve kurumsal şirketlerin demirbaşlarının arızalarını nesnelerin interneti ve yapay zeka teknolojileriyle önceden tespit eden konum tabanlı tamir ve bakım hizmeti sunan bulut tabanlı bir blockchain platformu

Smart Mimic, günlük hayatta kullandığımız çanta, kapı, bisiklet gibi çeşitli nesnelere yerleştirilen minik cihazlarla ve akıllı telefon uygulamasıyla 50’den fazla kullanım alanı bulunan uyarı ve güvenlik sistemi

Verismart, sosyal medya ve finansal verileri yapay zeka ile analiz ederek ”Müşterini Tanı” (KYC) süreçlerini otomatize eden blockchain tabanlı özgün dijital kimlik tanımlama platformu

Wisboo, şirketlerin, eğitim kurumlarının ve bağımsız uzmanların kolayca kendi online okullarını ve kurslarını açmalarını ve bu kursların tanıtılarak satış yapılmalarına olanak veren platform

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