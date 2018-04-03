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    Lada Questa’nın konsept görüntüsünü yayınlandı

    Hürriyet Haber
    03.04.2018 - 06:23 | Son Güncelleme:

    Rus tasarımcı Vyaçeslav Aleksandrov, yeni süperspor otomobil Lada Questa’nın görsellerini sundu.

    Yeni arabanın tasarımında Lada Xray ve Lada Vesta modellerinin hatları temel alındı, yani Rus otomotiv şirketi AvtoVAZ'ın kurumsal tasarımının X şeklindeki özellikleri gözlendi.
    Yeni tasarımı gören araba severler, tasarımcının Lada modelleri ile Bugatti süperspor otomobilinin melezini yaptığı yorumunda bulundu.

    Sputnik'in haberine göre tasarımcı Aleksandrov, Sputnik'e açıklamasında, 3d modelleme programınlarının yaygın hale gelmeye başladığı 2002'den beri otomobil tasarımıyla uğraştığını belirterek, "Aslında otomobil tasarımı benim bir hobbim. Gerçi birkaç sipariş de aldığım oldu. Gerçek mesleğim ne 2d ne de 3d grafikle ilgili, tamamen farklı alanda çalışıyorum" dedi.

    'BUGATTİ'NİN TASARIMINA SOĞUK YAKLAŞIYORUM'

    Yerel oto sanayini gerekene düzeye çıkarma isteğinin, Lada için çizdiği tasarımda kendine ilham olduğunu dile getiren Aleksandrov, Lada Questa'nın Bugatti modelleriyle karşılaştırılıyor olmasını da şu sözlerle değerlendirdi:
    "Benzerlik tamamen tesadüf, çünkü Bugatti'nin tasarımına karşı soğuk yaklaşıyorum."

    Projelerinin hayata geçirilme olasılığını da değerlendiren Rus tasarımcı, "Projelerin hayata geçirilebilir. Gerçi bunun için tasarımları daha üretime uygun hale getirmek gerekecek" dedi.

    Etiketler: rusya , konsept
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